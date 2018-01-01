Наступление водородных автомобилей начинается

Чтобы адаптировать BMW 7 серии как к бензиновому, так и к водородному топливу, конструкторы BMW изменили всю топливную систему, разработав новое программное обеспечение для управления 12-цилиндровым двигателем, которое изменяет его режим работы в зависимости от типа используемого топлива. топливо. Мощность снижена до 260 л.с., а разгон Series 7 от 0 до 100 км / ч составляет 9,5 секунды. Максимальная скорость гибрида достигает 230 км / ч. Естественно, эта версия BMW 7 серии оснащена двумя независимыми баками, первый объемом 74 литра рассчитан на бензин, а второй, сделанный из специальной смеси, вмещает 8 кг. жидкий водород. Это обеспечивает общий проезд автомобиля около 700 км. По словам создателей «водородной» недели, это уникальный автомобиль, пригодный для повседневного использования в любом режиме эксплуатации.

Chevrolet Sequel — первый шаг на пути к массовому водородному автомобилю GMGeneral Motors также представила на этой неделе в Сан-Диего «водородный автомобиль» под названием Chevrolet Sequel — семиместный полноприводный фургон с водородным двигателем. Сиквел полностью готов к серийному производству, и единственная проблема, мешающая запуску этого процесса, — высокая стоимость автомобиля, что делает массовое производство «водородного» автомобиля по-прежнему нерентабельным.

В конструкции Chevrolet три электродвигателя общей мощностью 188 л.с. Разгоняется с 0 до 100 км / ч за 10 секунд. На одном заряде водорода можно проехать 500 км. Хотя до серийного производства еще далеко, GM объявила, что Chevrolet Sequel — это первый шаг к массовому автомобилю с водородным двигателем. Чтобы продемонстрировать это, они выбрали «популярный» бренд Chevrolet для своего «водородного» автомобиля, и американская группа заявила, что хочет первой продать миллион «водородных» автомобилей. По заявлению General Motors, этот тип автомобилей будет серийно производиться в 2010 году.

Помимо высокой цены, сейчас «массовому производству» автомобилей на водородных топливных элементах препятствует отсутствие инфраструктуры для их обслуживания. Будут построены только в США 12 000 водородных заправочных станций в ближайшие годы, в которые будет вложено 12 миллиардов долларов. Водородный двигатель работает на основе химических процессов между водородом и кислородом в топливных элементах, вырабатывающих электричество. Он накапливается в батареях и приводит в действие электродвигатели автомобиля.

В Chevrolet Sequel аккумуляторы также можно заряжать во время движения, используя так называемую рекуперацию или преобразование кинетической энергии в электрическую, когда автомобиль остановлен и каждый раз при нажатии на тормоз. Таким образом, часть уже использованной энергии возвращается для использования автомобилем.