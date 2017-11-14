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Насколько вы подвержены стрессу

14 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Женщины гораздо более тонкие и ранимые существа нежели мужчины, женский мозг больше подвержен влиянию гормона стресса, но есть несколько типов дам, которые особенно сильно подвержены стрессу.
Женщины первого типа считают, что лучше всё сделать самой, чем делегировать это на кого-то другого и потом исправлять его ошибки и всё переделывать. Она никогда ничего не просит, никому не верит и рассчитывает только на себя. Эти тщеславные леди  выкладываются на все сто процентов и готовы работать до полного истощения. Основная опасность заключается в том, что при таком отношении к жизни, игнорируя психологические перегрузки и начинающиеся проблемы со здоровьем, «железная леди» может «перегореть» в одночасье. Чтобы этого не случилось нужно научиться ставить на первое место себя и свои потребности, а потом уже других людей, которым лучше научиться больше доверять, опять же в целях сохранения собственного психического и физического комфорта. Помочь в этом может одно простое упражнение, которое советуют психологи. Предлагается представить, что кто-то иной выполняет какое-то поручение. Нужно задать себе вопрос, что будет, если человек допустит ошибку, каковы будут последствия и т.д. Доведя рассуждения до логического конца, несложно будет понять, что ничего страшного не произойдёт и из-за одной допущенной ошибки мир вовсе не рухнет.
Второй тип женщин – это педантичные и чересчур корректные перфекционистки, считающие, что нет предела совершенству, и способные найти недостатки даже там, где их и в помине нет. Опасность для них заключается в том, что переживания, что все неидеальны, постепенно перерастают в затяжной стресс, который ещё сильнее начинает отравлять жизнь.  Решить эту проблему можно, пожалуй, лишь единственным способом – перестать тянуться к идеалу и тянуть к нему окружающих. Специалисты рекомендуют понаблюдать также за детьми, играющими на детской площадке, как они хаотично передвигаются и получают от этого удовольствие.
Следующая группа риска – это мягкие женщины, которые часто обещают сделать больше, чем на самом деле могут, они не умеют требовать и почти никогда не говорят о своих чувствах, особенно негативных. Опасность таится в том, что вопреки своей личной жизни эти дамы готовы помогать всем и вся, что постепенно перерастает в затяжной стресс и недовольство, выливаясь в итоге в острые депрессии, с которыми довольно нелегко справляться.  Волшебной палочкой здесь станет умение отвечать твёрдым отказом на некоторые просьбы и чётко выражать свои собственные желания. Полезным упражнением будет для начала учиться брать паузу и попытаться отвечать на любую просьбу какой-то нейтральной фразой, например: «Я перезвоню, когда приму решение».
Последний типаж женщин, наиболее подверженных стрессу – это типичные «степфордские жены».  Внешне эти дамы очень спокойные, дружелюбные и позитивные. Они стремятся быть  идеальными жёнами, матерями и бизнес-леди. Постоянное сдерживание негативных эмоций может вызвать преждевременное старение, столь нежелательное для всех женщин. Предотвратить это сможет умение перекладывать свои обязанности на других и выполнять свои обязанности на половину.


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