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Насколько важно посещать гинеколога?

5 Август 2017
Категория: Популярное

У врачаВзрослые, умудренные опытом, женщины знают, что посещать женского врача необходимо регулярно. Это аксиома. Более того, прием у гинеколога следуют включать в свой график не только тем, кто уже родил или собирается стать мамой, но и девушкам, которые еще не начали жить половой жизнью. Это так. Но далеко не все следуют этому правилу. А следовало бы прислушаться.

Чем опасно игнорирование визитов к гинекологу?

Не стоит сетовать на загруженность дня, слишком юный или, напротив, зрелый возраст и откладывать посещение женского врача на потом. Это чревато последствиями.

Статистика беспристрастна. И она указывает на то, что участились случаи нарушений месячного цикла, пациенток с эндометриозом стало больше, а тех, у кого репродуктивные органы абсолютно здоровы, меньше. Гораздо больше случаев зафиксировано, когда наблюдаются воспалительные процессы в репродуктивных органах. А это может грозить бесплодием. Чаще пациентки стали жаловаться на неприятные ощущения во время половых актов, гинекологические осложнения, которые появляются после перенесенных инфекций.

Можно придумывать какие угодно отговорки. И надежность партнера, и сохранение целомудренности, и давно пережитый климакс. И нехватку времени. Но… кто хочет и считает необходимым регулярно обследоваться у гинеколога, отыскивает возможности, кто не желает – придумывает причины.

Чтобы не дать неприятностям развиться до той степени, когда понадобится сложное, комплексное лечение, следует регулярно приходить к гинекологу. Выберите того женского врача, которому вы доверяете, тогда и поход к врачу не будет вам в тягость.

Ситуации, которые следует держать под контролем

На следующие симптомы следует обратить пристальное внимание и не откладывать визит.

  • Скудная или обильная менструация.
  • Излишне длительная менструация или ее отсутствие.
  • Беспричинное нарушение менструального цикла.
  • Боли по низу живота, отдающие в поясницу.
  • Боль во время менструации.
  • Жжение, зуд половых органов.
  • Выделения крови, сукровицы не во время менструации.
  • Неприятные ощущения во время полового акта.
  • Частое мочеиспускание.
  • Творожистые выделения, с неприятным запахом, гнойные молочно-белые, пенящиеся.
  • Задержка менструации.

Некоторые заболевания сложно выявить самостоятельно, поскольку они бессимптомны. Дальнейшее же их развитие приводит к сложному лечению и даже хирургическому вмешательству. А плановый осмотр у гинеколога, сдача анализов, взятие мазка позволяет выявить заболевание на ранней стадии.

Посещение гинеколога необходимо всем – юным девушкам и опытным женщинам, тем, кто уверен в своем партнере, и кто пользуется презервативом при половом акте. У профессионального гинеколога индивидуальный подход к каждому клиенту. Поэтому дискомфорт сведен к минимуму.

Советы подготовили врачи мед. центра Юринмед


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