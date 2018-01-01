Мы все знаем, насколько важна вода для жизни человека. Это основополагающая необходимость жизни, поэтому очень важно поддерживать себя в норме, чтобы оставаться здоровым. Даже при соблюдении диеты для похудения важно пить много воды. Вода не только транспортирует питательные вещества и кислород в разные части тела, но и повышает энергию для выполнения различных действий. Но если переусердствовать это может даже иметь неприятные последствия и помешать вашему плану потери веса. Да, это верно, чрезмерное употребление воды может даже сделать вас толстым.

Задержка воды в организме

Иногда лишний жир, который вы замечаете в своем теле, это частично вес воды. Если вы будете пить слишком много воды за один раз, вместо того, чтобы пить ее в течение дня, ваши почки не смогут справиться с ней. Они не смогут удалить избыток воды из организма. Чрезмерное потребление жидкости также приводит к дисбалансу электролитов в организме. Кроме того, если вы придерживаетесь, диеты с высоким содержанием натрия и низким содержанием калия, ваши шансы сохранить воду увеличиваются.

Загрязнители воды

Если вода, которую вы потребляете, не очищена, это может привести к загрязнению. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Ожирение» в 2010 году, некоторые стойкие органические загрязнители могут привести к увеличению веса.

Другие недостатки избытка воды

Чрезмерное потребление воды также может привести к другой проблеме со здоровьем, которая называется «гипонатриемия». Это состояние возникает, когда человек пьет много воды за короткий промежуток времени. Гипонатриемия приводит к разжижению крови и электролитов, что может привести к тошноте, рвоте, спутанности сознания и отеку мозга.

Сколько воды вы должны потреблять в день

Не существует определенного количества воды, которое человек должен пить в день. Количество зависит от множества факторов, таких как вес, активность и окружающая среда. Согласно науке, женщины должны потреблять не менее 3 литров воды каждый день, а мужчины — 3,5 литра воды каждый день. Кстати, если Вы еще не заказывали здесь доставку очищенной воды, то рекомендую это сделать.