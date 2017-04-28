v>
Главная » Популярное » Наряд для свидания

Наряд для свидания

28 Апрель 2017
Категория: Популярное

Как правило, любого человека в соответствии с поговоркой встречают по одёжке, и это касается в том числе и первого свидания. По одежде можно многое сказать как о самом человеке, так и о его мировосприятии и характере, и поэтому каждая девушка должна понимать, что она обязана для своего первого свидания подобрать такой наряд, чтобы её избраннику захотелось увидеть ещё не раз. Если одежда будет подобрана неправильно, она станет вызывать у вас дискомфорт, и поэтому ни о каких приятных впечатлениях и речи быть не может. Есть целый ряд вещей, которые не рекомендуется использовать на первом свидании, и в частности это относится к вещам экстравагантным.

Несомненно популярные в нынешнем сезоне восточные шальвары на первом свидании будут излишеством, и подобный наряд ваш мужчина точно не оценит. И хотя он может быть и отметит, что вы одеты по последним модным тенденциям, но в то же время тем самым вы скроете от него ваши привлекательные округлые формы, и он вряд ли будет этим доволен. Кстати, можно выбрать платья в интернет магазине с быстрой доставкой по указанной ссылке. В наличии огромный ассортимент для самых неимоверных модниц.

И хотя по прежнему остаётся модным трендом комбинезон, его также не стоит одевать на ваше первое свидание. Благодаря ему ваш образ станет чересчур простоватым, и такая мешковатая одежда опять же станет скрывать ваши формы.

Не стоит на романтическую встречу одевать и платье или юбку из трикотажа, так как подобная одежда смотрится повседневной, какой бы нарядной она не была. В то же время весьма неплохо будут смотреться женственные линии и интригующая отделка в виде кружевных оборок. Опять же, стоит проявлять осторожность при выборе прозрачных тканей и глубоких декольте. Таким образом вы преподнесёте себя мужчине совсем не в том свете, и если вы ждёте от него длительных отношений, то от подобных нарядов стоит отказаться.

Неуместна будет и блестящая и яркая одежда, и не стоит одевать массивные украшения. И именно умеренность как в одежде, так и в макияже в итоге позволит вам оставить о себе приятное впечатления, и не вызовет неловких ситуаций.


Хотите оставить комментарий к статье Наряд для свидания?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Встраиваемая техника Siemens экономит пространство
  • Танцевальные шоу в Москве
  • Встраиваемая техника делает жизнь комфортнее
  • Наряд для свидания
  • Как купить полотенце и не ошибиться с выбором?

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Водное похудение – интересная диета Мужчина и женщина – психология отношений Французский взгляд на воспитание детей Португалия ноябрь 2014г. – 16 Незабываемый отдых с детьми в Крыму Как вести себя на распродаже обуви или одежды? Кухня в Японии – особенности Советы по выбору микроволновки Молочница у женщин: методы лечения



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!