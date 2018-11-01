Наращивание ногтей и однофазные гель-лаки. Техники и их особенности

Однофазные гель-лаки — выбор профессионалов

Процедура наращивания ногтей чаще всего используется женщинами с ломкими и тонкими ногтями. Это дает возможность иметь шикарный маникюр любой длины. Помимо этого наращивание укрепляет ногти. Можно при помощи тонкого слоя гелевого покрытия защитить натуральные ногти от поломки или расслаивания.

Акриловое наращивание

Этот материал сейчас используется редко. В первую очередь на это повлиял неприятный и сильный запах во время процедуры. А вторым, более решающим фактором, стало быстрое застывание материала. Достаточно сложно скорректировать форму и толщину нанесения в небольшой промежуток времени. Поэтому этим материалом чаще всего пользуются профессионалы.

Для наращивания потребуется акриловая пудра, ликвид – жидкость для разведения акрила, шлифовальные пилочки, типсы или формы, специальные кисточки и дезинфицирующее средство. Сразу необходимо обработать поверхность ногтевой пластины при помощи дезинфицирующей жидкости и шлифовальной пилочки.

После этого наносится акрил. Для этого кисть нужно опустить в ликвид, а затем в акриловую пудру. Полученную вязкую смесь следует максимально быстро распределить по ногтевой пластине. Можно использовать многослойное нанесение. После застывания акрилового слоя необходимо отполировать поверхность ногтя пилкой.

Гелевое наращивание ногтей

С этим материалом легко справится даже новичок. Легче всего работать с однофазным гелевым покрытием, который можно приобрести по ссылке: https://french.com.ua/catalog/odnofaznye-gel-laki. Этот материал включает в себе все необходимые функциональные особенности – хорошее сцепление с поверхностью ногтевой пластины, возможность нанесения толстым слоем, защиту от внешних воздействий и красивый блеск.

Более дешевый вариант – трехфазное гелевое покрытие. Для этого необходимо приобрести три компонента:

Гель-основа. Хорошо присоединяется к ногтевой пластине, заполняя собой все неровности и трещины.

Гель-скульптор. Он имеет достаточно плотную текстуру. Им хорошо моделировать форму ногтя и контролировать толщину нанесения.

Гель-финиш. Он придает маникюру блеск и защищает от внешних воздействий.

Первый гель наносится тонким слоем и сушится в ультрафиолетовой лампе в течение 40 секунд. После запиливания наносится гель-скульптор. Это покрытие накладывается толстым слоем и требует длительного воздействия ультрафиолетовой лампы (в среднем 2 минуты). Гель-скульптор может наноситься в несколько слоев. Финишный гель высушивается в течение одной минуты. После этого кутикула покрывается специальным маслом. Время воздействия масла – 30 минут.

Особенности ухода за ногтями и материалом

В любой технике наращивания используются кисточки. После завершения процедуры необходимо их тщательно вымыть в специальном растворе, удаляющем гель или акрил. Можно ненадолго поместить их в эту жидкость, а затем хорошо вытереть. Так они будут служить долго. Ультрафиолетовая лапа тоже должна протираться этим средством.

Наращенные ногти будут служить долго, если исключить факторы, влияющие на их разрушение – моющие химические смеси (работать лучше в перчатках), «ковыряние» ногтями любых поверхностей, резкие перепады температуры и пр. При появлении трещины необходимо нанести на это место профессиональный клей, который предотвратит дальнейшее расслоение. В случае с акрилом можно просто добавить немного материала в это место.

Наращивание ногтей экономит время на маникюре. Сделанный рисунок и нанесенный цвет сохраняются длительное время. Поэтому многие женщины предпочитают носить наращенные ногти, а не натуральный маникюр.