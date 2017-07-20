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Можно ли кофе кормящим мамам?

20 Июль 2017
Категория: Популярное

Всеми любимый и привычный напиток, с которого начинают свой день большинство людей на планете — натуральный кофе — обладает рядом полезных и поистине чудодейственных средств. Так, например, кофе считается отличным антидепрессантом, поскольку содержит в себе гормон счастья — серотонин, он бодрит, придает сил, снимает чувство усталости, увеличивает скорость реакции и физическую активность, избавляет от легкой головной боли. Интернет-магазин элитного кофе – лучший выбор для настоящих гурманов!

Кроме того, в кофе находится масса необходимых нашему организму микроэлементов и витаминов: железо, калий, натрий, сера, органические кислоты, витамины РР, В1, В2, он несколько снижает аппетит и повышает работоспособность, а потому прекрасно подходит желающим снизить массу тела. Последние исследования ученых доказали, что употребление плодов кофе снижает опасность возникновения рака печени, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, крови и уменьшает пагубное влияние радиации, а потому рекомендован работающим с источниками излучения людям (например, радиологам и рентгенологам).

Но все хорошо, что в меру. И злоупотребление этим замечательным напитком может привести к весьма неприятным последствиям — чрезмерной нервной возбудимости, тревожности, гипертонии, аритмии, тахикардии, вымыванию кальция из костей (так как кофе — мочегонный продукт). Употребление натурального кофе запрещен людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бессонницей, нервным тиком и иными проблемами психики, детям и людям пожилого возраста.

Многих новоиспеченных мамочек интересует вопрос: а можно ли пить кофе при кормлении грудью? Свежеобжаренный кофе небольшими порциями – заряд бодрости на целый день!

Можно ли кофе кормящим мамам?

Если употребление кофе во время беременности является допустимым (разумеется, в разумных пределах — не более 1-2 чашек в день), то во время грудного вскармливания употреблять этот напиток врачи категорически не рекомендуют. Объясняется это просто — когда малыш находится в материнской утробе, от негативных воздействий окружающей среды и вредных веществ его надежно защищает природный «фильтр» — плацента. А при кормлении грудью все то, что поглощает молодая мамочка, передается крохе через молоко, не подвергаясь подобной очистке.

Последствия употребления кофе при грудном вскармливании

Кофеин, содержащийся в напитке, вместе с материнским молоком попадает в кровь новорожденного, в результате чего малыш становится нервным, плаксивым, беспокойным, тяжело засыпает. Стоит заметить, что кофеин имеет свойство накапливаться и не выводиться из детского организма, в результате чего «мамина слабость» в период грудного вскармливания может «аукнуться» для ребенка в более старшем возрасте симптомами тревожности, бессонницей и даже нервными расстройствами.

Ко всему прочему, кофе является сильным аллергеном для еще слабого иммунитета младенца. Выражается это, как правило, аллергической сыпью или проблемами с пищеварительной системой — стул становится нерегулярным, жидким, кроху мучают кишечные колики и вздутие животика.

А если очень хочется?

Отказаться от кофе бывает очень трудно, поскольку тонизирующий эффект от этого напитка, да и сам вкус, вызывает огромное привыкание. Многие психологи считают, что резкий отказ от любимого напитка может нанести не меньший вред, чем злоупотребление им. Поэтому если во время беременности вы часто употребляли кофе, в период грудного вскармливания его также можно изредка пить, придерживаясь следующих правил: уменьшите привычную дозу в несколько раз (например, выпивайте не целую, а половинку чашки); после кофе выпивайте стакан чистой воды; пейте кофе только по утрам, после кормления крохи грудью; сократите употребление других напитков и продуктов, содержащих кофеин (зеленого, белого и черного чая, колы, черного и белого шоколада, какао).


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