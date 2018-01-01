Моющий робот-пылесос Xiaomi Mi

Создание новых технологий облегчает нашу жизнь не только в профессиональной деятельности. Бухгалтеры и кассиры спрятали на самую дальнюю полку счеты, фотографы – большие и громоздкие аппараты…

Так что же мешает нам спрятать в дальний угол, а то и вовсе выкинуть швабру с тряпкой? Широкое распространение получают сейчас роботы-пылесосы. Существую различные виды таких роботов, которые выполняют различные функции по уборке, но самые лучшие и надежные – это пылесосы Xiaomi Mi.

Преимущества тут очевидны:

1. Сухая уборка без воды;

2. Влажная уборка;

3. Полноценная мойка пола.

Конечно, выбор моющих роботов пылесосов, меньше, чем аппаратов для сухой уборки.

Безусловно, полноценную уборку не заменит ничто. Нам хочется, чтобы вокруг было чисто, особенно в труднодоступных местах под кроватями, шкафами, но швабра вымывает плохо, а самому залезть туда бывает невозможно. Для этого и был создан моющий робот-пылесос. При помощи щеток и моющего средства он удалит пыль, шерсть, разлитую жидкость и другой мусор, ототрет пятна и застарелую грязь. Идеально чистый пол получится за счет мытья и последующей просушки.

Моющие роботы-пылесосы осуществляют и влажную, и сухую уборку, то есть помоют пол и почистят ковер.

Не стоит даже и упоминать о времени, которое Вы сэкономите, пока Ваша квартиру будет очищаться. Вместо того, чтобы ползать с мокрой тряпкой под кроватью – Вы примите теплую ароматную ванну, а робот сделает уборку за Вас!

В чем заключается принцип работы?

1. Умный робот проведет подготовку пола: соберет весь мелкий мусор.

2. Находясь в постоянном движении, он распыляет воду с моющим средством и отмывает грязь.

3. И на последнем этапе всасывает грязную воду с мусором и проводит просушку.

Все предельно просто! Ваши полы идеально чистые, без разводов и мусора.