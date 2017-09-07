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Moscow Fashion Awards 2017 – кратно о главном

7 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

В конце июня текущего года в центре столицы России, который стал на короткое время эпицентром стиля, красоты и моды, состоялись очередные показы моды с церемонией вручения премии, которая уже стала ежегодной традицией под названием Moscow Fashion Awards.

На данной церемонии были удостоены номинациями различные представители медиа и модных индустрий. Самой модной личностью 2017 года стала модель и ведущая радио «Megapolis FM» Дарья Герман. Премия «Самая модная ведущая» была вручена ведущей программы «Стилистка» на МУЗ-тв Ольге Данке.

Помимо всего прочего, премии были вручены ректорам текстильных университетов Москвы, моделям, продюсерам, представителям тех промышленных компаний, которые внесли свой значительный вклад для того, чтобы индустрия моды развивалась и не стояла на месте, ну и, конечно же, самим брендам, а также ведущим дизайнерам. Пара-тройка номинаций, которые были вручены, были удивлением для самих гостей, приглашенных на церемонию. Открытием также стал интернет магазин оригинальной одежды для мужчин и женщин www.etnodim.com.ua/, где можно найти вышиванки на любой вкус.

Естественно, что данное мероприятие привлекло огромные толпы желающих полюбоваться и на пресс-воле выстроились ряды поклонников и кумиров звезд, которые страстно желали получить автограф у известной персоны. Везде работали корреспонденты, представители различных средств массовой информации, желая запечатлеть тот мимолетный миг и прикоснуться к высокому.

В основном, эта церемония награждения была направлена на то, чтобы определить и поддержать представителей моды столицы из различных ее областей и объединить их.

Открыла данный вечер Ирина Миронова, которая является ведущим режиссером-клипмейкером России с небольшой пресс-конференцией, а также презентацией своих последних работ. Если углубиться в экскурс, касаемый творчества Ирины, то Миронова сняла более 400 клипов для отечественных эстрадных звезд, среди которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алсу, Тимати, БИ-2 и так далее.

После того, как презентация была завершена, логическим продолжением мероприятия стал непосредственно сам показ мод. В один из первых блоков вошли одни из лучших дипломных работ дизайнеров МХПИ, МГТУ им Косыгина, а также Лаборатории моды Славы Зайцева. Помимо этого, на показе присутствовали участники Русского Силуэта, которые стали обладателями поддержки Ассоциации Моды, а также дизайна. Следующий блок показов был посвящен повседневной, бытовой одежде pret-a-porter, которую представляли участники Московской и Российской недели мод. Коллекции были представлены следующими модельерами – Kristina Belskih, Alexander Gusarov, Denis Doroshenko, Diana Pavlovskaya, а также дизайнерами, такими как Julia Guber, Maria Fomina, Olga Mandrik, Anastacia Vereschagina, Irina Pevunova и так далее


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