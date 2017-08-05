Монкини – для обладательниц стройной фигуры

Красивый купальник – это всегда предмет гордости его обладательницы. Поэтому на эти изделия существует своя особая ниша в сфере моды. В средине прошлого века настоящим шоком было появление бикини.

Такие купальники раздельные сильно открывали среднюю часть тела. Потому об этом купальном костюме спорили до хрипоты, однако бикини победно шествовал па миру, невзирая на попытки своих недоброжелателей его запретить. До этого большинство женщин использовали для купания и занятия плаванием цельный купальник, который не отличался большим разнообразием моделей. Несколько позже свет увидел купальный костюм под названием монокини. Он предназначался для тех, кто предпочитал загорать топлес, и состоял только из плавок с завышенной до груди талией. Однако большой популярностью этот купальник не пользовался и вскоре был забыт. Только после определенных трансформаций он стал приобретать популярность среди обладательниц стройных фигур. Монокини сегодня – это по сути дела цельный купальник с тонкими бретелями или вообще без них и обширными боковыми вырезами. Также популярный в этом сезоне становится купальник с пайетками, который можно найти на сайте intimo-shop.ru.

Он не прекрасно подчеркивает все достоинства фигуры, но предназначен не столько для купания, сколько для пляжных мероприятий в сочетании с широкополой шляпой и парео. Это может быть променад вдоль берега моря или посещение пляжных вечеринок. Для загара монокини не предназначен, учитывая сложный рельеф, который солнце может преобразовать в причудливой формы цветовые пятна на теле. Желающих их иметь найдется немного. Поэтому монокини скорее предмет стиля во время летнего отдыха. Водными видами спорта в нем тоже не позанимаешься, потому что можно остаться вообще без купальника. Монокини представляет собой хрупкое творение дизайнера, рассчитанное на то, чтобы подчеркнуть женственность, стильность и сексуальность. Верхняя и нижняя части этого купальника соединены между собой либо цепочкой, либо веревочкой, либо тонкой полоской ткани. Понятно, что серьезные нагрузки водного спорта он может не выдержать.

И, тем не менее, не смотря на свою, казалось бы непрактичность, монокини есть у многих молодых и стройных девушек. Создавая сложные конструкции монокини, дизайнеры в первую очередь рассчитывают на них. Если же фигура имеет недостатки, то этот купальник смотрится на ней неоднозначно. А этого не хочет ни одна женщина.