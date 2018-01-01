“Молниеносное” рукоделие

В этой статье речь пойдет не о быстроте, а о застежке-молнии, пришедшей на смену пуговицам и быстро завоевавшей популярность. Она не только функциональна и удобна, но и красива, поэтому модельеры часто используют молнию для декорации своих изделий.

Как же можно ее применить?

Из старых сломанных молний, которые наверняка найдутся в любом доме, можно сделать оригинальные украшения для волос или отделать ими одежду. В советские времена женщины пришивали молнию, предварительно разделив ее, по низу брюк так, чтобы зубчики были едва видны. Брюки не мохрились и служили дольше. Кстати, огромный выбор товаров для рукоделия можно найти на сайте http://domik-masteritsi.ru/. В наличии огромный ассортимент по весьма адекватным ценам.

Но если более творчески подойти к делу, можно найти гораздо больше способов использования молнии.

Например, сделать из нее браслет. Для этого нужна очень длинная молния, лучше разъемная, какие пришивают на верхнюю одежду. Разделите ее на две части, снимите бегунок, и отмерьте на каждой части длину, равную объему вашей руки в самой широкой ее части. Затем сверните молнию кругом и приложите конец к отметке. Сшивайте молнию по кругу, чуть сдвигая каждый виток, чтобы зубчики были видны. Получится плотная спираль. Обе сшитые таким образом части приложите друг к другу и сшейте. Такой браслет подойдет к джинсовой и кожаной одежде в стиле рок.

Можно свернуть половину молнии в виде бутона зубчиками вверх и прикрепить ее на ободок или заколку.В любом случае не спешите выбрасывать расстегивающуюся или со сломанным бегунком молнию. Она поможет вам украсить старые вещи или создать новые.