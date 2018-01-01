Модные женские сумки: тренды зимы 2017-2018

Женская сумочка — это аксессуар, который никак нельзя ставить без внимания. Что же ждет милых модниц с приходом холодов? Какие модели будут особо актуальны?

Популярные формы женской сумки

В фаворе сумки трапециевидной формы среднего размера с жестким дном и короткими ручками. Они достаточно удобны, вместительны и, к тому же, универсальны. Модельеры предлагают дополнять ими не только деловые ансамбли, но и комплекты для прогулок. Романтичные барышни по достоинству оценят тот факт, что в моду снова вернулись саквояжи, ведь они так чудесно сочетаются с пышными ретро-платьями. Любительниц классики порадуют сумки celine. Их четкие графические формы и минималистический дизайн прекрасно дополнят гардероб в этом стиле. Сумка-почтальон, плавно перекочевавшая из мужского гардероба в женский, придется по вкусу девушкам, предпочитающим одеваться несколько небрежно и максимально комфортно. Это, пожалуй, единственная модель, которую предлагается носить на длинном ремне. В тренде этого сезона кожаная сумка-рюкзак Slavia, которая весьма практична и подойдет на каждый день.

Клатчи

Клатчи уже давно из чисто вечернего аксессуара перевоплотились в повседневный. Своей популярности они не потеряют и с приходом холодов. Словно стремясь превратить эту модель в сосредоточение тепла и уюта, многие дизайнеры сделали ее очень мягкой, практически бесформенной и весьма объемной. Впрочем, есть и вполне традиционные варианты — крохотные вечерние сумочки, щедро расшитые камнями.

Роскошные женски сумки

Любительницам несколько показной роскоши по вкусу придется еще один тренд грядущего сезона — аксессуары из искусственного и натурального меха. Конечно, последние смотрятся необычайно дорого и изысканно. Сочетать их можно с кожаными пальто нарочито строгого кроя или «гладкошерстными» шубками. Анималистическая тема поднимается и в выборе принтов. На пике популярности крокодил, питон, леопард и тигр.

Мода на яркий декор, похоже, осталась в ушедшем сезоне. Сумки зимы 2017-2018 очень минималистичны в плане отделки и украшений. Акценты расставляются, скорее, с помощью цвета. И здесь дизайнеры обходятся без лишней скромности. Традиционные оттенки серого, коричневого, бежевого постепенно сдают свои позиции. Дамам предоставляется прекрасная возможность добавить ярких красок в зимние будни, прихватив с собой сумочку колера драгоценных камней — рубинового, изумрудного, сапфирового, янтарного. Весьма актуальны двухцветные модели, а также те, в которых сочетаются разные фактуры.