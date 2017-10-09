Модные женские брюки

Удобные женские брюки справедливо именуются одним из лучших достижений эмансипации прошлого века. В современном мире невозможно отыскать хотя бы одну представительницу прекрасного пола, в гардеробе которой не присутствуют 2-3 пары изящных и стильных штанов. Но прежде чем найти ответ на вопрос где купить брюки, стоит разобраться, какие брюки рекомендуют носить дизайнеры осенью. Приобрести этот вид гардероба можно по ссылке: kolgot.net/shop/clothing/pants/.

Брюки-трубы. Пожалуй, именно эту замечательную модель в грядущем осеннем сезоне можно смело назвать одной из самых актуальных. Любимый предмет гардероба неотразимой Марлен Дитрих – широкие и длинные штаны смотрятся изысканно и женственно. Наиболее модными будут выглядеть модели, имеющие штанины, слегка волочащиеся по полу. Конечно же, подобные брючки не созданы для длительных уличных прогулок под проливным дождем. Однако в помещении дополненные красивыми туфлями на шпильке штаны будут смотреться просто идеально.

Брюки-бананы. Представляющая собой привет из минувших 90-х модель, обладающая подчеркнутым объемом в области бедер, станет ультрамодной в будущем сезоне. Впрочем, дизайнеры предрекают таким брюкам быстрое и окончательное фиаско. Причина в специфичности модели, способной украсить лишь образ совсем худенькой девушке, которой не помешает визуальное увеличение бедер. В качестве дополнения к подобным брюкам великолепно подойдут яркие женственные блузки или облегающие джемпера.

Узкие брюки. Едва ли найдется другая модель, способная не менее выгодно подчеркнуть достоинства хрупкой фигурки, чем узенькие брючки длиной точно до щиколоток. Возможно, подобные брюки окажутся не идеальным выбором в холода, однако в теплые осенние денечки счастливая обладательница узких штанин, несомненно, будет выглядеть стильной и современной.

Вечная и непревзойденная классика. Наконец-то, ветреная и скоротечная мода соизволила позаботиться и о тех несчастных, которые вынуждены работать в организациях с серьезными правилами дресс-кода, загоняющими бурную женскую фантазию в узкие рамки. Модель уместна в любой ситуации. Традиционный крой, неброская цветовая гамма, высокое качество дорогих тканей – все требования делового этикета соблюдены. Особенного внимания заслуживает талия модели. Ее высота обязана быть естественной, в крайнем случае, чуть-чуть завышенной. Заниженная талия настоятельно не рекомендуется.