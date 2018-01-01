Модные туфли сезона 2019

Женские туфли с открытым носком — модная тенденция 2019

Красивые туфли – необходимый антураж любой стильной дамы. Значение обуви для создания индивидуального стиля сложно переоценить, поэтому каждый сезон дизайнеры лучших брендов соревнуются в конструировании все новых и новых моделей модной женской обуви. В этом сезоне популярными будут туфли с открытой пяткой.

Основные обувные тенденции предстоящих сезонов

Стремление активных женщин к удобству несколько отодвинуло на задний план шпильки, хотя их популярность нисколько не пострадала. Тем не менее, смело можно покупать обувь следующих направлений по форме и расцветкам:

• туфли на широком устойчивом каблуке;

• обувь с цветочным принтом и серебристым блеском;

• модели на танкетке;

• туфли с узким носком.

Подробнее о моделях

Самая новая тенденция в сезоне – узкий носок. Туфли с такой формой носка рекомендуется иметь всем модницам. При выборе таких туфель важен цвет – модели цвета беж визуально утончают голень и делают ноги длиннее. При небольшой длине стопы стилисты рекомендуют приобретать туфли на невысоком каблуке.

Однако танкетка так же популярна, как и раньше. Стоит обратить на внимание на усложнение форм танкеток – они имеют фигурные вырезы, аппликации и принт. Для дам, ценящих лаконичность и классический стиль, танкетки можно подобрать как однотонные, так и контрастные относительно верха.

Широкие устойчивые каблуки – прекрасное решение для любящих комфорт дам. Теперь туфли на таком каблуке предлагаются с прозрачными вставками, рельефным узором или выполненные в сложной геометрической форме.

Еще одна тенденция – туфли на низком квадратном каблучке.

Обязательны в текущем сезоне туфли женские туфли с открытым носком. Они позволяют подчеркнуть идеальность и вычурность педикюра.

Все перечисленные тенденции могут сочетаться в одной паре – это тоже допустимо, однако стоит отнестись аккуратно при формировании стиля, так как во всем должна быть мера.

Цвета

В моде снова металлизированная блестящая кожа. Обычные цветовые оттенки бронзы, золота и серебра разрешено разнообразить практически любым полюбившимся цветом: теперь можно носить также яркие оттенки жёлтого, синего, голубого, красного и розового цветов.

Кожаная обувь без металлического блеска в этом сезоне должна иметь любой из естественных оттенков: как пастельных, так и ярких цветов. Допустимо носить туфли бежевого, розового, нежно-голубого, мятного, а также темно-зеленого и ярко-рыжего цветов.

Среди необычных тенденций сезона следует выделить стильность моделей, окрашенных в красный, терракотовый, оливковый, желтый цвета, а также цветочный принт на лодочках.

Модные материалы и декор

Основные обувные материалы для весны, лета и осени 2019 — натуральная и искусственная кожа, нубук, замша. А вот декор допускается самый разнообразный: в отделке могут присутствовать камни, стразы, жемчуг, пайетки, цепочки, звездочки.

Из прошлого сезона остались такие направления в декорировании обуви как аппликация и вышивка, плетение, ремешки.

Использование современных материалов для изготовления обуви – набирающее популярность направление. Оно порадует моделями из силикона, пластика, полихлорвинила. Из этих материалов теперь носят даже сапоги. Некоторые дизайнеры предлагают использовать современные материалы только в отделке – традиционные лодочки с таким декорированием выглядят чрезвычайно изящно.

По-прежнему в моде шпильки, лодочки, комфортная обувь на плоской подошве. Для этих моделей цвета, материалы и декор такие же, как и для супермодной обуви.