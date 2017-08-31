Модные тренды осени 2017

Лето в самом разгаре,но мода не стоит на месте. И вот уже на одном из модных показов дизайнеры продемонстрировали модные тенденции осени и зимы 2017-2018. Так,что смотрим и вдохновляемся новыми идеями)
1.Клетчатое пальто
Не завалялась ли у вашей бабушки в деревне клетчатая скатерть интересных цветов? Если да,вы просто счастливчик,ведь именно осенью 2017 это будет особенно актуально! Также рекомендуем стильные мужские зимние пальто от бренда “Тон”, найти которые можно по ссылке: https://sunshouse.com.ua/blog/category/zimnie-palto. В наличии огромный ассортимент и доступные цены.
2.Птицы высокого полета
Пух,перья имитирующее птиц — все это нам предстоит примерить в этом сезоне. Не смотря на объемный и иногда громоздкий вид,такой наряд будет смотреться легко и изящно на его обладательнице.
3. С чистого листа
Идеально невинный белый цвет! Вот так видят дизайнеры его осенью 2013.
4.Каракульча
Главный мех будущей зимы — каракульча.А почему бы и нет? Этот скромный,благородный,податливый мех украсит любую модницу!
5. Аквамарин
После того как изумрудный назвали главным цветом 2017 года,дизайнеры еще активней начали использовать его в своих коллекциях.В осенне-зимнем сезоне появилось больше оттенков цвета морской волны
6.Твид
Этой осенью будет особенно актуально создавать себе look используя,исконно мужскую ткань твид.
В этом сезоне она призвана подчеркнуть всю красоту женской фигуры
7. Маршмэллоу
Нежные,пастельные и такие по-настоящему женственные коллекции похожие на зефирную пастилу , представили в своих коллекциях Balenciaga, Céline, Carven.
8. Тонко и звонко
Никогда еще так деловая строгая полоска не выглядела так современно и модно!
Saint Laurent, Stella McCartney, 3.1 Phillip Lim сделали свое дело,Браво!
9.Дутые плечи
Если где то приуменьшилось ,то где -то прибавиться гласит пословица.Так вот это «где-то» будет в плечевом поясе и это будет выглядеть супер стильно.
10. Клатчи с лямкой
Иногда(а бывает и такое) ,что дизайнеры думают не только а моде,но и об удобстве.Доказательство тому новые клатчи с лямкой,чтобы всегда быть уверенной,что клатч в руках и никуда от вас не денется.
11. Раз -два ,левой!
Военный принт в этом сезоне выглядит совершенно роскошно и по новому. Дизайнеры сумели обыграть этот стиль так,что даже самой капризной моднице он придется по душе!
12.Глубокое декольте
Любительницы глубоко декольте и строгих школьных нарядов,возрадуйтесь! Ибо дизайнеры повелели объединить все это в один сплошной «организм»и сделать самым крутым акцентом в этом сезоне.
13.И выше и выше!
Дерзкие сапоги выше колена снова в моде в осенне-зимней сезоне 2017/2018 . Встречайте своих любимчиков!
14. До локтя
О ляля! классика жанра снова в моде. Длинные перчатки до локтя стали ведущими на показах у дизайнеров.Шелк,лакированная кожа,сетка помогут любительнице классического стиля выглядеть модно и незаурядно.
15.Cut-out
Современные технологии позволяют вовсю вырезать разные детали из любого материала.Ну и дизайнеры этим активно воспользовались!
16.Крокодиловы слезы
Натуральная кожа крокодила или ее имитации в дизайнерских коллекциях выглядит роскошно,особенно когда она представлена на больших изделиях.