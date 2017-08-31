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Модные тренды осени 2017

31 Август 2017
Категория: Популярное

Лето в самом разгаре,но мода не стоит на месте. И вот уже на одном из модных показов дизайнеры продемонстрировали модные тенденции осени и зимы 2017-2018. Так,что смотрим и вдохновляемся новыми идеями)

1.Клетчатое пальто

Не завалялась ли у вашей бабушки в деревне клетчатая скатерть интересных цветов? Если да,вы просто счастливчик,ведь именно осенью 2017 это будет особенно актуально! Также рекомендуем стильные мужские зимние пальто от бренда “Тон”, найти которые можно по ссылке: https://sunshouse.com.ua/blog/category/zimnie-palto. В наличии огромный ассортимент и доступные цены.

2.Птицы высокого полета

Пух,перья имитирующее птиц — все это нам предстоит примерить в этом сезоне. Не смотря на объемный и иногда громоздкий вид,такой наряд будет смотреться легко и изящно на его обладательнице.

3. С чистого листа

Идеально невинный белый цвет! Вот так видят дизайнеры его осенью 2013.

4.Каракульча

Главный мех будущей зимы — каракульча.А почему бы и нет? Этот скромный,благородный,податливый мех украсит любую модницу!

5. Аквамарин

После того как изумрудный назвали главным цветом 2017 года,дизайнеры еще активней начали использовать его в своих коллекциях.В осенне-зимнем сезоне появилось больше оттенков цвета морской волны

6.Твид

Этой осенью будет особенно актуально создавать себе look используя,исконно мужскую ткань твид.

В этом сезоне она призвана подчеркнуть всю красоту женской фигуры

7. Маршмэллоу

Нежные,пастельные и такие по-настоящему женственные коллекции похожие на зефирную пастилу , представили в своих коллекциях Balenciaga, Céline, Carven.

8. Тонко и звонко

Никогда еще так деловая строгая полоска не выглядела так современно и модно!

Saint Laurent, Stella McCartney, 3.1 Phillip Lim сделали свое дело,Браво!

9.Дутые плечи

Если где то приуменьшилось ,то где -то прибавиться гласит пословица.Так вот это «где-то» будет в плечевом поясе и это будет выглядеть супер стильно.

10. Клатчи с лямкой

Иногда(а бывает и такое) ,что дизайнеры думают не только а моде,но и об удобстве.Доказательство тому новые клатчи с лямкой,чтобы всегда быть уверенной,что клатч в руках и никуда от вас не денется.

11. Раз -два ,левой!

Военный принт в этом сезоне выглядит совершенно роскошно и по новому. Дизайнеры сумели обыграть этот стиль так,что даже самой капризной моднице он придется по душе!

12.Глубокое декольте

Любительницы глубоко декольте и строгих школьных нарядов,возрадуйтесь! Ибо дизайнеры повелели объединить все это в один сплошной «организм»и сделать самым крутым акцентом в этом сезоне.

13.И выше и выше!

Дерзкие сапоги выше колена снова в моде в осенне-зимней сезоне 2017/2018 . Встречайте своих любимчиков!

14. До локтя

О ляля! классика жанра снова в моде. Длинные перчатки до локтя стали ведущими на показах у дизайнеров.Шелк,лакированная кожа,сетка помогут любительнице классического стиля выглядеть модно и незаурядно.

15.Cut-out

Современные технологии позволяют вовсю вырезать разные детали из любого материала.Ну и дизайнеры этим активно воспользовались!

16.Крокодиловы слезы

Натуральная кожа крокодила или ее имитации в дизайнерских коллекциях выглядит роскошно,особенно когда она представлена на больших изделиях.


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