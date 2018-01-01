Модные рубашки 2018 — фото, фасон, тенденции

Современные направления моды позволят любому человеку найти свой неповторимый стиль, выглядеть элегантно и со вкусом одетым.

Модные женские рубашки

Сейчас производители женской одежды представляют своим покупательницам огромный выбор разнообразных моделей рубашек. И первой среди моделей будет вещь классического стиля. Женщинам предлагаются рубашки с застежками, с пуговицами и даже запонками. Такой стиль хорош для офисной работы.

Рубашки этого стиля могут быть не только однотонными и даже не только белыми. Вы можете выбрать вещь разных цветов, в полоску или украшенную разнообразными цветными принтами. Цветные рубашки хорошо подходят к брюкам, джинсам или юбками. Также не стоит забывать и об эффектных клетчатых рубашках. Для создания нежного, романтичного образа хорошо подойдут рубашки с цветочным рисунком.

Причем цветы могут быть разного размера мелкие и очень яркие и крупные.

Воротники будет декорироваться кружевами, стразами, бисером и бусинами. Летняя тенденция вещи из полупрозрачной ткани, с короткими рукавами или вообще без рукавов.

Мужские рубашки

Мужская мода более консервативна, но это не значит, что здесь все остается неизменным. Быстрый ритм жизни диктует и новые тенденции в области развития одежды. Мужская мода, прежде всего, зависит от того, какой образ жизни ведет сам человек. Предпочитает ли он стиль деловой, спортивный, классический. Рубашка простой и вместе с тем особый элемент мужского комплекта.

Правильно подобранные рубашки способны скрыть мелкие недостатки фигуры, придать своему владельцу обаяния и привлекательности. Модные дома в конце 2017 начале 2018 обратили свои взоры от футболок к рубашкам. По-прежнему модными остаются рубашки классические. Так же на пике популярности находятся вещи в стиле «милитари». Эти рубашки хорошо подходят не только к джинсам, но и к брюкам. Самый популярный цвет этого сезона серый или васильково-зеленый.

Клетчатые рубашки из моды не выходят. Они хорошо сочетаются с брюками любого фасона, в таком комплекте можно пойти на работу или на отдых. Актуальны вещи в полоску. Теперь легко выбрать модель с любыми видами полос: тонкими, широкими, цветными и т.д. Не сдают позиции и джинсовые рубашки. Они по-прежнему актуальны. Причем сейчас создано такое разнообразие их фасонов, что без труда можно подобрать любую модель на свой вкус. Джинсовые рубашки можно комбинировать практически с любыми аксессуарами.

Современные тенденции

Основной тренд модного гардероба в этом году простота и практичность. Очень строгий силуэт не приветствуется, в моду входят более нейтральные стили. К тому же популярными становятся более яркие и насыщенные тона.