Модные модели платьев 2018

Мода не стоит на месте. Ежегодно дизайнеры придумывают новые модели платьев, появляются новые тренды. В 2018 году фасоны платьев в Украине весьма разнообразны. Модельеры постарались создать платья на любой случай: в их коллекциях представлены наряды для работы, учебы, свиданий, прогулок с друзьями, вечеринок. Настоящие модники просто обязаны ознакомиться с тенденциями 2018 года, сделать это можно, перейдя по ссылке https://tm-modus.com.ua/catalog/platya_optom.

Цветовая гамма

В приоритете следующие оттенки:

Розовый.

Зеленый.

Золотой.

Небесно-голубой.

Ярко-синий.

Насыщенный красный.

Винный.

Названные цвета, по мнению дизайнеров, подчеркивают женственность, романтичность, подчеркивают достоинства женщины. Они прекрасно сочетаются с такими нейтральными оттенками как белый, черный и серый. Платья оптом лучше приобретать в интернете, этот вариант более выгоден, чем покупка в обычных магазинах

Принты

Чтобы выделиться из толпы, стать более яркой и эффектной, необходимо выбирать платья с принтами:

Горох.

Крупная полоска.

Цветы.

Животные принты: леопардовый, тигровый, змеиный.

Геометрия.

Детские рисунки.

Наряды с такими элементами всегда выглядят элегантно и оригинально. Особенно они подходят молодым девушкам, которые стремятся подчеркнуть индивидуальность, не терпят скучных однотонных платьев.

Фасон

В 2018 дизайнеры предлагают огромное разнообразие фасонов. Они понравятся даже самым искушенным модникам.

Для мечтательных и романтичных особ рекомендованы кружевные платья, слегка приталенные, легкие. Они не облегают, но и не выглядят мешковатыми, позволяя скрыть недостатки фигуры и сохраняя чувственность образа.

Для вечеринок, светских приемов следует выбирать модели макси с глубоким декольте. Они выглядят очень эффектно, делают образ женственным, страстным.

Чтобы выглядеть оригинально, подчеркнуть собственную уникальность, необходимо выбрать асимметричные модели.

Банты

Эта деталь в 2018 году на пике моды. Банты могут быть разных размеров: от самых маленьких до крупных. Ими украшают рукава, пояс, юбку.

Почему банты пользуются успехом? Специалисты говорят о том, что такая деталь добавляет образу игривости, дерзости, привлекательности. Девушка выглядит моложе своих лет.

Вязаные и трикотажные платья

Если похолодало, следует выбрать вязаные или трикотажные модели оверсайз. Они выглядят очень привлекательно, могут согреть женщину даже в самый холодный день. Можно дополнять такие наряды аксессуарами, украшениями. Но не слишком крупного размера.

Помня о данных тенденциях во время выбора платьев, женщина сможет создать элегантный, изысканный образ.