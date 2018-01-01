Модные и практичные шкафы-купе

Из огромного количества мебельной продукции, наполнившего наш потребительский рынок, наибольшей популярностью и спросом пользуются шкафы купе. Они чрезвычайно эстетично оформлены, вместительны и функциональны. Шкафы купе входят в состав гарнитуров для гостиной, спальни, детской, прихожей, их можно установить где угодно.

Приобретать шкафы-купе, как и любую другую мебель целесообразней всего в сети интернет-магазинов. Потому, что стоимость всех товаров в интернет-магазинах намного ниже, чем в розничной торговле, что объясняется прямыми поставками и отсутствием дополнительных расходов.

Элегантный, эстетичный, изысканный дизайн этих шкафов органично вписывается в любой стиль оформления интерьера от классического до авангардистского, а выбрать и купить можно на сайте https://vms-mebel.ru/.

Классический стиль шкафов-купе отличается обилием украшений, броской и фешенебельной фурнитурой, инкрустациями, уникальными и оригинальными формами.

Авангардистский мебельный стиль напротив лишен всех украшений, имеет строгие геометрические формы, скромную и неброскую фурнитуру, элементы пластика, стекла и зеркал для визуального эффекта увеличения пространства.

Эти модели шкафов пользуются популярностью благодаря своей вместительности при самых минимальных размерах и системой открывания дверок шкафов. В обычных шкафах, дверцы постепенно провисают на петлях и самопроизвольно открываются, предоставив постороннему глазу отнюдь не эстетичное зрелище. Шкафы с полуоткрытыми дверцами смотрятся неряшливо и не украшают интерьер комнаты.

А раздвижные дверцы никогда не провисают и не открываются сами по себе. Кроме того они экономят свободное пространство в наших малогабаритных квартирах, где открытая дверца шкафа является порой непреодолимым препятствием и на нее постоянно натыкаются домочадцы.

В зависимости от целевой направленности мебели производится дизайнерское оформление шкафов купе. В составе спальных и прихожих, эти шкафы наглухо закрыты, для гостиных гарнитуров они имеют много стеклянных и зеркальных поверхностей, для детских комнат – ниши для компьютерного стола, телевизора и музыкальной аппаратуры.

Словом, шкафы купе можно назвать универсальными и высоко функциональными. Кроме того, они практичны, долговечны и эстетичны.