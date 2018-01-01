Модная женская обувь осень-зима 2018-2019

Модные женские ботинки — хит сезона

Ни один обувной сезон не обходится без благородной бархатистости замшевых моделей. Классические черные замшевые вечерние «лодочки» на тонкой, но надежной шпильке от Givenchy соседствуют на подиумах с устойчивыми, почти ортопедическими туфлями от Anna Sui, причудливым переплетением лент открытых моделей от Emilio de la Morena и меховой и кожаной бахромой на сапогах от Isabel Маrant и Diane von Furstenberg. Отличным вариантом могут стать модные женские ботинки , которые можно найти по указанной ссылке.

Обувь из атласа

Эксклюзивные атласные туфельки словно созданы для особо торжественных случаев: свадьбы, выпускного вечера или важного романтического свидания. Такая обувь от Emilio de la Morena, Donna Karan и Jason Wu требует сочетания с роскошным платьем и прической.

Модели обуви сезона осень-зима

Обувь на платформе

Такая подошва хороша для повседневной обуви. Ее массивность компенсируется шнуровками, вставками и рисунками на симпатичных кедах от Dolche & Gabano и Mark by Mark Jacobs, шнуровкой и изящной формой верха на милых ботильонах от Mark Jacobs и Anna Demeulemeester. Пуританские туфли от Carven на невысокой платформе просто излучают комфорт.

Толстые каблуки

С такими каблуками не страшны будут ни осенняя слякоть, ни зимний гололед. В модных моделях от Rag&Bone, Chanel, Michael Kors устойчивые грубоватые каблуки сочетаются с элегантным верхом, богатым ремешками, фурнитурой и другими деталями.

Вечная шпилька

Туфли и сапоги на тончайшей высокой шпильке никогда не будут обойдены вниманием дизайнеров и их клиентов, ведь именно они делают женщину королевой, как бы парящей по воздуху над обыденностью и суетой. В коллекциях Emilio Pucci, Giorgio Armani, Donna Karan достойное место отведено изящным моделям для женщин, которые всерьез считают, что красота требует жертв, а удобство и безопасность обуви – это дело десятое. Огромный выбор модной женской обуви можно найти на сайте Miraton.ua .

Что носить зимой тем, кто не хочет казаться выше, чем есть

Ответ, к сожалению, не очень утешительный и короткий – угги. Высокие, легкие, удобные, теплые, натуральных цветов – серого, бежевого, черного. Большинство моделей модной обуви осень-зима рассчитано на любительниц высоких каблуков.

Шнуровки милые и экстравагантные

На одних моделях частая мелкая шнуровка смотрится мило и немного по-детски (Balmain, Marc Jacobs), на других – вызывающе и эпатажно (Alexander McQueen, Marios Schwab, Louis Vuitton).

Пряжки: чем больше, тем моднее

Если уж вставлять эту деталь в модель, так в количестве не меньше трех. Так считают создатели коллекций модной обуви осень зима от Louis Vuitton, Emilio Pucci и Etro.

Обувные приколы: да здравствуют носки

Видимо, на складах предприятий по производству трикотажа скопилось много плотных теплых носков, и они слезно попросили дизайнеров включить эту прежде тщательно скрываемую ранее деталь в модные показы. На то она и высокая мода, чтобы удивлять и эпатировать, а также находить способы, как скрывать дырки на колготках. Может быть, самые молодые, уверенные в себе и смелые девушки поддержат эту тенденцию, нарушающую все возможные дресс-коды.

Обувь на женщине должна соответствовать состоянию ее души. Причем не обязательно тому, которое есть в данный момент, но тому, которое должно быть – радостному, комфортному, легкому и счастливому. И модная обувь осень-зима дает возможность сделать именно такой, единственно правильный выбор.