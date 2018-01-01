Модная бижутерия – тенденции и направления

Если взглянуть на современное общество, можно с уверенностью сказать – сейчас происходит активная популяризация различной бижутерии. Точно также, как и в одежде, в бижутерии также присутствуют свои тренды, но личные предпочтения людей также обязательно учитываются. Не так давно бижутерия стала применяться не только женщинами, но и мужчинами – они также сегодня носят данные изделия. Сегодня популярными становятся сережки гвоздики, выбрать и купить которые можно на сайте Kazka по указанной ссылке. Выбор товара огромен, а самое главное – цены вполне доступны для любой модницы.

Модные веяния

Что можно сказать относительно модных веяний в мире бижутерии? Меняются они регулярно, то есть облик изделий меняется часто. Не так давно в моде снова оказался винтаж – так что платья в цветочек можно смело комбинировать с винтажной бижутерией (сюда можно отнести кулоны с длинными цепочками из искусственно состаренного металла, серёжки и кольца с розочками и проч.). Основное правило, которое следует помнить – не стоит использовать всё сразу.

Ценителям классики

Ценительницам классики, консервативным женщинам обязательно понравятся украшения, выполненные из жемчуга (искусственный аналог, как правило, внешне не отличается от натурального камня), также стоит обратить внимание на небольшие сережки-гвоздики, тоненькие кольца.

Молодым девушкам

Если девушка смелая и молодая, ей обязательно нужно приглядеться к необычным, оригинальным моделям – такой бижутерией может стать колье, украшенное игральными фишками, карты-серёжки, якорьки-подвески (кстати, до сих пор остаётся актуальной морская тематика).Если обратить внимание на поклонников хип-хоп культуры, здесь также можно заметить большой простор для бижутерии – как можно больше блеска и камней. Модники и дизайнеры во всём мире мастерски сочетают все эти течения, всё это возможно благодаря многообразию бижутерии.