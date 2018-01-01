Мода 2019, модные тенденции 2019 весна-лето

Наступил год Змеи и начинается новый сезон в мире моды, сезон весна – лето.

Поскольку именно весной чаще всего женщины стремятся что-то изменить в себе, своем облике или фигуре, особенно это касается тех, кто планирует уже весной оказаться на пляже, все дизайнеры стремятся сделать свою коллекцию уникальной, не похожей на другие, добавить в нее нотки свежести и новой энергии. Чтобы одев такой наряд, захотелось дефилировать в нем снова и снова. Ну а сейчас можно купить платье в интернет магазине не выходя из дома!

Итак, что же будет модным этим теплым сезоном.

Акценты и направления 2019

Этот сезон акцентирует внимание на женскую талию. Дизайнеры будто сговорившись, украшают свои наряды немыслимыми поясами и платками, которые выступают в качестве ремешков. Даже деловой женщине стоит заострить внимание на талии, так свободные брюки с ярким ремнем как нельзя кстати подчеркнут сексуальность и красоту фигуры.

Сезон представлен большим количество платьев различного покроя, которые подойдут абсолютно любой женщине, превратив ее в страстную модницу и искусительницу. Деловым леди можно подобрать строгое платье, но с яркими мотивами, это придаст контраста и напомнит всем, что Вы, прежде всего женщина, которая весной стала еще прекрасней и очаровательней.

Платья, платья и еще раз платья. Снова входят в моду греческие богини с их традиционными нарядами, платьем на одно плечо длинною до пят. Можно добавить романтизма, купив наряд с воланами и рюшами, а для вечера подойдет тончайший наряд с лентами в качестве ремня.

Цвета

Этот сезон будет ярким, так характеризуют его дизайнеры. Желтый и оранжевый яркие и сочные цвета лета очень ненавязчиво и маняще преследуют модниц. Эти цвета сочетаются со всем, не потеряли актуальность и классический белый и цвет коралла, они в этом сезоне все еще актуальны и популярны, особенно это касается лета.

Не менее интересным в это сезоне будет светлый оттенок зеленого, это как побеги молодой травы, ожидаемы и приятны для глаз. К такому цвету очень удачно подойдет желтый или синий, не утратили своих позиций фиолетовый и кремовый. В целом лето обещает быть жарким и ярким! Сочетание синего и золотого или серебряного взорвет все подиумы модных показов, как всегда в силе цветочные мотивы, используемые в пляжной моде и городском стиле.

Пошив и покрой сезона

Новая тенденция этого года – это скрыть застежки на одежде.

Костюмы и верхняя одежда очень гармоничны, ничто не разрушит образ модной женщины, даже аксессуары, которые можно подбирать не всегда в соответствии со стилем. Верхняя одежда так же скрывает свои пуговицы и молнии, эта линия продолжена в сумках и обуви, выгляди все очень необычно, но сильно и ярко.

Модные дизайнеры придумывают все новые стили в пошиве одежды, так сезон 2019 ознаменуется вещами с двусторонним пошивом. То есть у платьев есть две стороны и обе можно носить, выбор цветов не ограничен, то же случится с куртками и пальто. Цвет можно выбирать в зависимости от настроения, никто не останется разочарованным.

Нововведения

Этим летом все также актуален минимализм в одежде. Короткие шорты из льна или яркие цветастые из хлопка, они никогда не выйдут из моды. Джинсовые модели и из замши нужно будет правильно комбинировать, такие коротеньки шорты удачно будут смотреться на длинноногих представительницах прекрасного пола. Современные платья интернет магазин можно найти по указанной ссылке.

Дизайнеры постарались и для деловой женщины, теперь ее гардероб сможет пополниться классическими шортами с отворотами из натуральных тканей пастельных тонов. Для смелых и уверенных в себе можно выбрать шорты-мини, они не предназначены скрывать, их цель открывать все достоинства девушек.

Для желающих удлинить свои ноги, модельеры создали модели шорт с завышенной талией, они зрительно удлинят ножки, а высокий пояс сузит талию, добавленный сюда ремешок замечательно будет гармонировать с топом или приталенной рубашкой.

В заключение можно сказать, что этой весной и летом модницы и не только смогут порадовать себя всевозможными яркими моделями любимой одежды.