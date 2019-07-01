Мезотерапия в Нижнем Новгороде – недорого и эффективно

Каждая женщина хочет сохранить подольше свою молодость. На что только она не идет ради упругой гладкой кожи! От элементарных кремов и масок на ночь до сложных омолаживающих процедур. В салоне красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде женщинам, желающим выглядеть моложе, предлагается услуга мезотерапия.

Суть процедуры мезотерапии

Мезотераприя – это введение в поверхностный слой дермы сложного состава, включающего разнообразные омолаживающие элементы: гиалуроновую кислоту, комплекс витаминов и микроэлементов, аминокислоты, липолитические элементы, пептиды. Такой «коктейль» по-разному воздействует на кожу, разглаживая и тонизируя ее.

Методы мезотерапии

Есть несколько способов введения омолаживающих средств под кожу.

Инъекционный. Это самый примитивный метод, когда с помощью множества тонких иголочек делаются уколы, вводящие препарат в кожу. Аппаратный. Поверхность кожи покрывается мезосоставом, затем с помощью аппарата это место обрабатывается. Это более эффективный способ, так как проницаемость клеточной мембраны увеличивается в сотни раз. С помощью мезороллера. Поверхность с нанесенным «коктейлем» прокатывается роликом с мелкими иголочками – так препарат попадает в кожу. Фракционный способ. Специальная насадка с посеребренными микроиглами вводит препарат в проблемный участок кожи. Кислородный. Целенаправленные струи кислорода доставляют препарат под кожу. Лазерный. Необходимые вещества доставляются под кожу с помощью инфракрасного лазерного луча.

Основные этапы мезотерапии

Мезотерапия в Нижнем Новгороде проводится с соблюдением всех гигиенических требований. Процедура состоит из нескольких этапов.

Обработка участка кожи антисептиком.

Местная анестезия с помощью специального обезболивающего крема.

Введение препарата одним из перечисленных способов.

Повторная дезинфекция.

Нанесение успокаивающего крема.

Показания к мезотерапии

Применение процедуры мезотерапии поможет справиться с такими дефектами кожи, как:

мешки под глазами;

растяжки;

морщины;

пигментные пятна;

прыщи;

целлюлит и другие изменения кожи.

Если вы хотите недорого выполнить процедуру мезотерапии и омолодить свою кожу, то добро пожаловать в салон красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде. Цена вполне приемлемая, а эффект потрясающий. Процедуру рекомендуется проводить регулярно, один раз в полтолра-два года.