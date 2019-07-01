Мезотерапия в Нижнем Новгороде – недорого и эффективно

Каждая женщина хочет сохранить подольше свою молодость. На что только она не идет ради упругой гладкой кожи! От элементарных кремов и масок на ночь до сложных омолаживающих процедур. В салоне красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде женщинам, желающим выглядеть моложе, предлагается услуга мезотерапия.
Суть процедуры мезотерапии
Мезотераприя – это введение в поверхностный слой дермы сложного состава, включающего разнообразные омолаживающие элементы: гиалуроновую кислоту, комплекс витаминов и микроэлементов, аминокислоты, липолитические элементы, пептиды. Такой «коктейль» по-разному воздействует на кожу, разглаживая и тонизируя ее.
Методы мезотерапии
Есть несколько способов введения омолаживающих средств под кожу.
- Инъекционный. Это самый примитивный метод, когда с помощью множества тонких иголочек делаются уколы, вводящие препарат в кожу.
- Аппаратный. Поверхность кожи покрывается мезосоставом, затем с помощью аппарата это место обрабатывается. Это более эффективный способ, так как проницаемость клеточной мембраны увеличивается в сотни раз.
- С помощью мезороллера. Поверхность с нанесенным «коктейлем» прокатывается роликом с мелкими иголочками – так препарат попадает в кожу.
- Фракционный способ. Специальная насадка с посеребренными микроиглами вводит препарат в проблемный участок кожи.
- Кислородный. Целенаправленные струи кислорода доставляют препарат под кожу.
- Лазерный. Необходимые вещества доставляются под кожу с помощью инфракрасного лазерного луча.
Основные этапы мезотерапии
Мезотерапия в Нижнем Новгороде проводится с соблюдением всех гигиенических требований. Процедура состоит из нескольких этапов.
- Обработка участка кожи антисептиком.
- Местная анестезия с помощью специального обезболивающего крема.
- Введение препарата одним из перечисленных способов.
- Повторная дезинфекция.
- Нанесение успокаивающего крема.
Показания к мезотерапии
Применение процедуры мезотерапии поможет справиться с такими дефектами кожи, как:
- мешки под глазами;
- растяжки;
- морщины;
- пигментные пятна;
- прыщи;
- целлюлит и другие изменения кожи.
Если вы хотите недорого выполнить процедуру мезотерапии и омолодить свою кожу, то добро пожаловать в салон красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде. Цена вполне приемлемая, а эффект потрясающий. Процедуру рекомендуется проводить регулярно, один раз в полтолра-два года.