25 Авг

Мезотерапия в Нижнем Новгороде – недорого и эффективно

ᐅ Мезотерапия лица в Одессе ᐊ Цены и отзывы на мезотерапию кожи лица в клинике АураКаждая женщина хочет сохранить подольше свою молодость. На что только она не идет ради упругой гладкой кожи! От элементарных кремов и масок на ночь до сложных омолаживающих процедур. В салоне красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде женщинам, желающим выглядеть моложе, предлагается услуга мезотерапия.

Суть процедуры мезотерапии

Мезотераприя – это введение в поверхностный слой дермы сложного состава, включающего разнообразные омолаживающие элементы: гиалуроновую кислоту, комплекс витаминов и микроэлементов, аминокислоты, липолитические элементы, пептиды. Такой «коктейль» по-разному воздействует на кожу, разглаживая и тонизируя ее.

Методы мезотерапии

Есть несколько способов введения омолаживающих средств под кожу.

  1. Инъекционный. Это самый примитивный метод, когда с помощью множества тонких иголочек делаются уколы, вводящие препарат в кожу.
  2. Аппаратный. Поверхность кожи покрывается мезосоставом, затем с помощью аппарата это место обрабатывается. Это более эффективный способ, так как проницаемость клеточной мембраны увеличивается в сотни раз.
  3. С помощью мезороллера. Поверхность с нанесенным «коктейлем» прокатывается роликом с мелкими иголочками – так препарат попадает в кожу.
  4. Фракционный способ. Специальная насадка с посеребренными микроиглами вводит препарат в проблемный участок кожи.
  5. Кислородный. Целенаправленные струи кислорода доставляют препарат под кожу.
  6. Лазерный. Необходимые вещества доставляются под кожу с помощью инфракрасного лазерного луча.

Основные этапы мезотерапии

Мезотерапия в Нижнем Новгороде проводится с соблюдением всех гигиенических требований. Процедура состоит из нескольких этапов.

  • Обработка участка кожи антисептиком.
  • Местная анестезия с помощью специального обезболивающего крема.
  • Введение препарата одним из перечисленных способов.
  • Повторная дезинфекция.
  • Нанесение успокаивающего крема.

Показания к мезотерапии

Применение процедуры мезотерапии поможет справиться с такими дефектами кожи, как:

  • мешки под глазами;
  • растяжки;
  • морщины;
  • пигментные пятна;
  • прыщи;
  • целлюлит и другие изменения кожи.

Если вы хотите недорого выполнить процедуру мезотерапии и омолодить свою кожу, то добро пожаловать в салон красоты «Магнифик Плаза» в Нижнем Новгороде. Цена вполне приемлемая, а эффект потрясающий. Процедуру рекомендуется проводить регулярно, один раз в полтолра-два года.

Рекомендуем прочитать