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Меховая шапка к шубе – моветон или стильная тенденция?

30 Июнь 2017
Категория: Популярное

Меховая шапка к шубе – моветон или стильная тенденция?

Лето, отпук и тепло пройдут так быстро, что мы и не заметим….С приходом же холодов, все больше и больше модниц нашей страны ждут, когда же можно будет достать свои роскошные шубки и продемонстрировать их на свежем и морозном воздухе. Однако вполне закономерно возникает вопрос: «А какой головной убор одеть под такую оригинальную верхнюю одежду?» Многие, к сожалению, отказываются от шапки вовсе, однако мороз и ветер пересушивают и вредят волосяным луковицам. Из-за этого они погибают, что может стать причиной облысения, да и головные боли при перемерзании – не редкость. Современные дизайнеры доказали тот факт, что лучше всего под шубу подходят головные уборы из натурального меха. Поэтому если Вы решили достойно довершить свой снежный образ – посмотрите на меховые шапки на сайте интернет магазина “Ярмарка шапок”. Даже самая искушенная модница найдет что-то достойное своему вкусу, главное – верно подобрать модель.

При выборе меховой шапки, которая будет хорошо сочетаться с такой же шубкой, достаточно придерживаться нескольких основных принципов:

  1. Холодный тон верхней одежды сочетается с таким же цветом шапки. Особенно хорошо смотрится тандем серой или «голубой» шапки с серебристым мехом.
  2. К шубкам теплых оттенков можно подобрать модные женские головные уборы из новой коллекции. Они должны быть в бежевом, коричневом или даже рыжем цвете.
  3. Черная шубка – повод для экспериментов. К ней отлично подойдут контрастные, яркие цвета. Главное, чтобы они нашли свое «отражение» в аксессуарах или обуви. Так изумительно будет смотреться черная шуба с ярко-красной меховой шапкой, дополненной такими же перчатками или сумочкой.
  4. Яркие молодежные шубы «кричащих» цветов сочетаются либо с аналогичными шапками, либо со спокойными серыми, белыми или молочными цветами.
  5. К объемным шубам из меха с длинным ворсом следует подбирать гладкошерстные миниатюрные шапочки, например из норки или мутона. Так образ получится сбалансированным и не слишком массивным.
  6. Никогда не стоит смешивать натуральные и искусственные меха. Поэтому к натуральной шубе следует подбирать только аналогичную шапку, подмена будет выглядеть слишком явно и неаккуратно.
  7. Наиболее практичная черная шуба – рекордсмен по возможности создания удачных образов с головными уборами самых разных цветов. С ней будут уместны шапки бежевого, контрастного белого, серого и, конечно же, черного цвета.

Большим преимуществом выгодного сочетания меховой зимней шапки с шубой является то, что в таком тандеме будет тепло даже в самые суровые морозы. А ведь комфорт во время пребывания на улице в снежную пору года значит очень многое! Но любая покупка может вызвать смешанные чувства, если Вы ее сделаете у недобросовестного производителя. В наш век «идеальных фальсификатов» очень сложно определить по-настоящему качественный головной убор, который прослужит долгое время. Поэтому во главу угла выходит репутация производителя и множество постоянных клиентов. Фабрика “Ярмарка шапок” гордится своим ответственным и добросовестным коллективом и новой системой контроля качества. Благодаря им множество людей со всей нашей Родины, доверяют проверенному бренду и покупают новинки меховой моды вновь и вновь.

Особенно радуют доступные для простых русских семей цены, в них нет никаких теневых «накруток» поэтому качественный головной убор из элитного натурального меха стоит вполне разумных денег. Все клиенты гарантировано могут получить приятные подарки за покупку понравившейся модели. А если Вы выберете несколько моделей для себя или на подарок – у вас будет возможность получить бесплатную доставку в любую точку России!


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