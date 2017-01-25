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Ментальная арифметика в Школе Соробан

25 Январь 2017
Категория: Популярное

Для человека с развитым воображением, гибким мышлением и большим запасом знаний не существует каких-либо недостижимых высот. Чтобы научить детей мыслить, приобретать нужные знания, на сто процентов реализовать потенциал умственных способностей, необходимо использовать специальные рычаги воздействия на процесс формирования структуры головного мозга.

Ключом к гармоничному развитию является ментальная арифметика в Школе Соробан. Она создаёт идеальные условия для раскрытия и совершенствования интеллектуальных способностей soroban.ru

Главные преимущества Соробан

Первый аргумент, что устный счёт в Школе Соробан заслуживает внимания – многочисленные видео, подтверждающие эффективность методики. Родители воспитанников центра ментальной арифметики с огромным удовольствием делятся детскими достижениями, которые многократно превзошли самые смелые ожидания.

Что дают детям курсы ментального счёта?

  1. Развитие когнитивных (познавательных способностей) – памяти, умения концентрироваться, наблюдательности, аналитического мышления, логики и пр.
  2. Творческое совершенствование. Курсы Соробан помогают выявить неординарные способности, таланты ребёнка, развивают креативное мышление, воображение, фантазию.
  3. Мотивация. Благодаря быстрому устному счёту дети учатся побеждать, брать новые вершины. Приобретение новых знаний, способностей, опыта приносит удовольствие и побуждает ребёнка к новым победам.
  4. Социализация. Уроки ментальной арифметики проходят в непринуждённой обстановке, где дети приобретают бесценный опыт общения, коллективной деятельности, взаимодействия с преподавателем, здоровой конкуренции. Дружелюбная атмосфера помогает раскрыться застенчивым малышам, развивает усидчивость у чрезмерно активных, непоседливых ребят.
  5. Развитие индивидуальности, личностный рост. Интеллектуальный труд, дисциплина, активное общение воспитывают и укрепляют такие качества, как самостоятельность, целеустремлённость, повышают веру в себя.

 Что такое ментальная арифметика?

Несмотря на название, методика не относится к математике. Действительно скоростной устный счёт помогает решать арифметический задачи в школе, быстро считать сдачу в магазине. А вот спектр применения развитых интеллектуальных способностей гораздо шире.

Основой ментальной арифметики является решение примеров на абакус (абак) – японских счётах. Цель метода – гармоничное развитие головного мозга (обоих полушарий). Принципы программы обучения:

  • своевременность (Соробан эффективен для школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6 класса и старших дошколят 5-6 лет);
  • систематичность (домашние тренировки – каждый день);
  • индивидуальный подход (преподаватель контролирует успехи каждого воспитанника, на их основе корректирует дальнейшее обучение).

В Школе устного счёта ребёнок научится думать и принимать решения. Пришло время и родителям сделать свой выбор. Записаться в Соробан можно на официальном сайте. Ещё лучше – прийти в действующий класс и увидеть всё своими глазами. Сколько стоит методика, другие вопросы (стоимость месяца обучения, цена учебных материалов, расписание) родители могут задать тренеру лично или в телефонном режиме. 


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