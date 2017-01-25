Для человека с развитым воображением, гибким мышлением и большим запасом знаний не существует каких-либо недостижимых высот. Чтобы научить детей мыслить, приобретать нужные знания, на сто процентов реализовать потенциал умственных способностей, необходимо использовать специальные рычаги воздействия на процесс формирования структуры головного мозга.
Ключом к гармоничному развитию является ментальная арифметика в Школе Соробан. Она создаёт идеальные условия для раскрытия и совершенствования интеллектуальных способностей soroban.ru
Первый аргумент, что устный счёт в Школе Соробан заслуживает внимания – многочисленные видео, подтверждающие эффективность методики. Родители воспитанников центра ментальной арифметики с огромным удовольствием делятся детскими достижениями, которые многократно превзошли самые смелые ожидания.
Несмотря на название, методика не относится к математике. Действительно скоростной устный счёт помогает решать арифметический задачи в школе, быстро считать сдачу в магазине. А вот спектр применения развитых интеллектуальных способностей гораздо шире.
Основой ментальной арифметики является решение примеров на абакус (абак) – японских счётах. Цель метода – гармоничное развитие головного мозга (обоих полушарий). Принципы программы обучения:
В Школе устного счёта ребёнок научится думать и принимать решения. Пришло время и родителям сделать свой выбор. Записаться в Соробан можно на официальном сайте. Ещё лучше – прийти в действующий класс и увидеть всё своими глазами. Сколько стоит методика, другие вопросы (стоимость месяца обучения, цена учебных материалов, расписание) родители могут задать тренеру лично или в телефонном режиме.