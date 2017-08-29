Поговорим о самом современном и о самом популярном методе безоперационного прерывания беременности – медикаментозном аборте. Свою популярность медикаментозный аборт получил за счет того, что он не требует прямого вмешательства в организм беременной женщины. Современным его считают за использование современных, изученных препаратов. Наиболее часто используют Мифегин. Мифегин также встречается под названием Мифепристон, Мифестон, РУ 486, Пенкрофтон и др. Все они схожи по составу, различие лишь в странах производителях. Например, Пенкрафтон производят в России, а Мифегин чаше всего производят во Франции. Поэтому Мифегин врачи гинекологи называют французской таблеткой. Существуют также и другие, малоизвестные препараты. Такие как Простагландин – сыворотка гормона простагландина. Сейчас этот препарат не используется, или используется редко, вместе с препаратом Мифегин. Действие Простагландина вызывает схватки, что ведет к расширению шейки матки, далее к её раскрытию. Последствия приема очень болезненны для организма женщины, поэтому медикаментозный аборт с помощью Простагландина редко используется врачами гинекологами, или используется совместно с препаратом Мифегин, чтобы достичь максимально возможного эффекта.

Также если Вас подвел презерватив либо был незащищенный половой акт, следует задуматься об экстренной контрацепции. Точный калькулятор контрацепции можно найти на сайте http://babycontrol.info/.

Необходимо также рассказать об эффекте Мифегина. После приема таблеток Мифегина, происходит отторжение плодового яйца. Всё это сопровождается обильным кровотечением после нескольких дней приема. Если вы решили прервать нежелательную беременность медикаментозным способом с помощью препарата Мифегин, необходимо знать следующие. Медикаментозное прерывание беременности можно использовать лишь до 8-ми недель беременности или же до 63 дней задержки. Наибольшего эффекта можно достигнуть до 4 недель беременности или 1 месяца, так как ещё не наступили гормональные изменения в организме и плодовое яйцо ещё довольно слабо прикреплено к стенке матки.

Прежде чем совершить медикаментозное прерывание беременности, необходимо проверить клинику, в которую вы пришли. Медикаментозное прерывание беременности проводится только в специальных, сертифицированных клиниках. Клиника должна обладать сертификатами на проведение данного вида деятельности. В клинике должно быть специальное оборудование и сертифицированные препараты.

Для совершения медикаментозного прерывания беременности необходимо прийти в клинику не меньше трех раз. Первый раз врач должен произвести обследование. Если противопоказаний не выявлено, и дано согласие на аборт, заключается договор. Вы составляете заявление, что решили привернуть к медикаментозному прерыванию беременности, и не будете иметь претензий, если вся эта процедура обернется ущербом для вашего здоровья. После того как договор подписан, и вы не имеете вопросов к врачу, он дает вам 3 таблетки Мифегина, которые необходимо выпить под его присмотром, после чего через 1,5 – 2 часа вы можете покинуть клинику. Вы должны быть проинформированы что делать и куда звонить в случае осложнений. Эффект Мифегина начинается примерно через 1-2 дня, то есть наступает обильное кровотечение как при месячных.

Суть следующих, второго и третьего приема состоит в том, чтобы доктор провел тщательное обследование и выявил, был ли совершен медикаментозный аборт. Обычно обследование проводиться с помощью УЗИ. Если медикаментозный аборт не произошел, то врач должен настоять на повторном принятии таблеток Мифегина. Если же медикаментозный аборт произошел, то врач пропишет вам препараты, которые должны восстановить ваш организм после прерывания беременности медикаментозным методом.

Необходимо также выделить противопоказания при медикаментозном прерывании беременности. Медикаментозный аборт не проводится при подозрении на внематочную беременность, при заболеваниях половых путей, гормональных нарушениях, при тяжелых формах астмы, при хронической недостаточности коры надпочечников или длительной терапии кортикостероидами.

По материалам сайта babycontrol.info.