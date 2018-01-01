Матриархат и его проявление в нашем обществе

В современном матриархальном обществе по теме межполовых отношений существует дефицит объективных и достоверных знаний. Со всех сторон отношения мужчины и женщины идеологизированы и мифологизированы настолько, что общество живет в пещере заблуждений и мифов об этой стороне человеческой жизни. И современный мужчина наполнен этими мифами и заблуждениями чуть менее, чем полностью. Его отношение к женщине в биологическом, психологическом и социальном плане остается загадкой для него самого. И это незнание поддерживается матриархальной государственной политикой в вопросах воспитания и образования, семьи и брака, культивируется средствами массового зомбирования на всех уровнях, да и сами женщины выступают единой силой своего женского рода в стремлении изолировать мужчин от реальности.

Женщины понимают, что знание – это независимость. Когда мужчина узнает, что есть женщина на самом деле, он навсегда освободится от зависимости. А существующий матриархальный уклад настроен на эксплуатацию и дискриминацию зависимых мужчин, находящихся в неведении.

Все традиционные уклады сильных народов и все мировые религии не в последнюю очередь были направлены на ограничение и контроль женского начала. Люди понимали, что хаос животных инстинктов высокопримативной женщины ведет к деградации не только отдельной семьи, но и общества в целом. Витальная женская стихия демонизировалась и представлялась как манифестация хаоса в мире в противоположность разумному Логосу.

И пусть сейчас это выглядит как метафора, но за такими метафорами стоит опыт многих поколений людей и исторический опыт цивилизаций. В настоящее время в современных обществах России, Европы и Северной Америки существует матриархальный перекос, ведущий к деградации как отдельной семьи, так и всего общества. Женское доминирование при поддержке государственных институтов и общественного мнения стало следствием деградации традиционных ценностей под влиянием ложных идей релятивизма, широко растиражированных СМИ. Но если в неклассической науке, например в физике, относительность – это полезная модель, объясняющая физическую реальность, то та же относительность, примененная к к человеческому обществу, ведет к деградации и уничтожению. Культура и общество человека всегда развивались как противоположность естественному, в этом специфика человека и его деятельности. Благодаря способности мыслить, человек перестал быть животным, освободился от определяющего влияния (детерминизма) природных законов, встал над ними. Это стало возможным через способность человека формировать идеи, в том числе этические, т.е. определять и различать хорошее и плохое. Применение релятивизма (относительности) к человеческим идеям обесценивает их, возвращает общество к человеческому стаду, отправляет человека назад к животному, которое живет исключительно инстинктами и определяется природными законами. Но именно это и происходит в современных обществах потребления.

Средства массовой информации культивируют худшие стороны человека, его природную инстинктивную составляющую. К человеческим идеям, в том числе моральным нормам, применяется релятивистский подход. И если раньше относительность идей была уделом поклонников философии Ницше или постмодернистов, то с развитием средств массовой информации и коммуникации релятивизм проник в сознание каждого человека. Общество, обесценившее свои собственные идеи, традиции, нормы о хорошем и плохом, правильном и неправильном, не может быть сильным. Оно начинает жить природными инстинктами и деградирует. В результате такое общество гибнет под натиском варваров, которые не верят в относительность идей и твердо знаю, что хорошо, а что плохо. Так было с обществом Римской Империи, так происходит с современными постхристианскими цивилизациями. В основе общественной структуры находится семья как механизм воспроизводства общества, создания и воспритания новых людей, которые составят это общество в будущем. Поэтому будущее общества зависит от способности современной семьи выполнять свою функцию. Сейчас семья деградирует и свою функцию не выполняет. И произошло это по причине искажения роли полов в системе межполовых отношений. Равноправие мужчин и женщин привело к женскому доминированию и ослаблению мужчин, т.е. деградировала и семья как сфера компетенции женщины, так и общество как сфера компетнции мужчины. Возможно, что-то изменить уже нельзя, и мы будем наблюдать закат постхристианских обществ. Но попробовать что-то сделать стоит, причем начать нужно с себя и своего окружения. Пусть это и не изменит исторических перспектив, но свою собственную жизнь можно изменить.

Жизнь современного мужчины во многом зависит от того, как он себя поставит относительно окружающих его женщин. От этого зависит его реализация, профессиональные и финансовые успехи, да и в целом его удовлетворение своей жизнью. От этого зависит, будет ли он жить в комфорте и гармонии с самим собой и миром, или же будет существовать в состоянии стресса и депрессии со всеми негативными для него последствиями в виде сердечных и соматических заболеваний, алкогольной зависимости и травмаопасного поведения, сексуальной и общей жизненной неудовлетворенности и в конечном итоге преждевременной смерти. Все это зависит от его отношения к окружающим его женщинам.