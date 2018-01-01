Люстры от производителя в интернет-магазине: splendid-ray.ua

Качественное освещение кухни – это вопрос, к которому стоит отнестись ответственно. Необходимо выбрать подходящую люстру, которая справится со своим предназначением. К тому же, важно уделить особое внимание виду изделия, поскольку оно должно стать фишкой кухни.

Как выбрать люстру по типу конструкции?

Есть несколько видов конструкций светильников, среди которых вы можете сделать свой выбор. Наиболее распространенными вариантами считаются следующие модели люстр:

подвесные люстры – плафоны закреплены специальными цепями или же шнурами. Чаще всего на кухне можно увидеть светильники, дополненные абажурами. Их подвешивают над столом, обеспечивая равномерное освещение пространства. Плафоны подобных светильников изготавливают из различных материалов, благодаря чему вы обязательно найдете для себя подходящий вариант;

потолочные люстры – подходящий вариант для установки в небольшом помещении с низкими потолками. Обычно плафоны подобных светильников полупрозрачные или же прозрачные. Можно сделать выбор в пользу классической формы люстры, а можно обратить внимание на более оригинальные варианты, выполненные в сложных конфигурациях;

классические люстры – осветительные приборы выглядят роскошно и презентабельно. Они делают помещение изысканным и элегантным.

Выбирайте тот тип конструкции, который вам подходит. Во внимание стоит принять основные особенности помещения, чтобы не совершить ошибку.

Как выбрать стиль люстры?

Люстры выполняют в разных стилях, благодаря чему вы можете подобрать подходящий вариант для своего интерьера. Итак, вот востребованные среди людей варианты, на которые стоит обратить внимание:

классика – подобные изделия будут на пике популярности в любое время. Их классическая форма гармонично смотрится в любом интерьере. Вы можете приобрести люстры с цепями, свечами, с коваными элементами и так далее;

модерн – универсальными светильниками можно дополнить минималистский или классический интерьер. Подобные изделия оформлены в сдержанных тонах. Их формы простые, что делает их вид изящным и элегантным;

канделябры – выполнены такие светильники из прочного пластика или закаленного стекла. Однако можно найти канделябры для кухни, которые изготовлены из хрусталя;

хай-тек – подобные светильники чаще всего выполнены в виде потолочных моделей. Их редко оформляют в теплых тонах. Формы светильников строгие, линии четкие, каждый элемент продуманный. Обычно светильники выполнены из стекла или металла;

флористика – изящные и привлекательные конструкции украшают веточками, листьями и цветами. Изготавливают осветительные приборы из древесины или металла. В качестве декораций используются аккуратные элементы из стекла. Флористический светильник гармонично подчеркнет стиль прованс, кантри или классику;

минимализм – выполненные в лаконичном дизайне люстры отличаются отсутствием ярких декоративных элементов. Здесь уместны четкие линии и сдержанные цвета. Установить такой светильник можно на кухне, выполненной в стиле хай-тек или же лофт.

На сайте splendid-ray.ua вы можете выбрать подходящий светильник из обилия предложенных вариантов. Ваше помещение преобразится в лучшую сторону, поскольку люстра станет его фишкой.

Источник: splendid-ray.ua