Модный маникюр нового сезона значительно отличается от предыдущих вариаций. Все дело в том, что в новом сезоне дизайнеры решили отдать предпочтение классике, а также монохромным цветам. Яркий маникюр, увы, вне моды.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на пастельную гамму цветов. Сегодня мы решили вам показать самый актуальный маникюр сезона, а также поговорить о модных трендах нового сезона. Какой он лучший маникюр 2017?

У каждой девушки есть свой любимый цвет лака, собственно говоря, он и делает образ особенным и запоминающимся. И, если ваши подруги, сразу же смогут сказать о ваших приоритетах, значит, вам пора задуматься о модных экспериментах. Постоянность – это хорошо, однако мода никогда не стоит на месте!

Модные цвета лака 2017

Лучший маникюр 2017 года подразумевает под собой пастельную гамму тонов. Однако это совсем не означает, что маникюр будет скучным. В новом сезоне монохромные краски приобретают совершенно другой подтекст.

Так, наиболее популярным цветом нового сезона станет ледяной голубой оттенок. Помимо этого в моду входит холодный розовый, фиолетовый, светло-зеленый. Трендом нового сезона весна-лето 2017 становится лимонный цвет. Яркие неоновые краски следует отложить «на потом». Купить качественный гель-лак можно по ссылке http://4nails.ua/gel-laki/gel-laki-oxxi-professional на сайте 4Nails.

Модные тенденции маникюра 2017

Одной из главных тенденций нового сезона становится цветочный принт. Если вы решили сделать свой маникюр необычным, обязательно попробуйте украсить его нежными цветочными композициями. Все дело в том, что дизайнеры практикуют цветочный принт не только в маникюре, но и в одежде, аксессуарах.

Благодаря этому он становится одним из главных трендов нового сезона.

Кроме этого, стилисты рекомендуют обратить внимание на маникюр с металлическими оттенками. Дизайнеры подчеркивают, что в моде золотой и серебряный тона.

Что же касается трендов нового модного сезона, то многие стилисты отмечают, что в моду входит яркий красный лак. Это совсем не яркие оттенки, которые мы с вами видели на протяжении прошлого сезона. Красный маникюр стал более сдержанным и простым.

Многие дизайнеры подчеркивают, что в моде алый цвет, а также цвет красного вина. При этом на модном подиуме можно было заметить и маникюр в бунтарском стиле.

О чем это мы?

О пирсинге ногтей!

Этой весной дизайнеры предлагают нам попробовать себя в роли девушки-бунтарки. Наряду с татуировками в моду входит пирсинг ногтей.

Форма ногтей 2017

Лучший маникюр 2017 подразумевает стильную форму ногтей. В новом сезоне весна-лето 2017 дизайнеры предлагают обратить внимание на короткий маникюр. Длинные и наращенные ногти менее актуальны. Если говорить о форме ногтей, то актуальна лопатообразная и квадратная формы.

Мы уже говорили выше о модных принтах для маникюра, теперь мы хотим рассказать вам о самых необычных рисунках на ногтях.

Если вы любительница консервативного стиля, обратите внимание на маникюр с геометрическими рисунками. Это могут быть полосы или полукруг, к примеру. Для модниц, которые предпочитают демократичный маникюр, идеально подойдут яркие рисунки на ногтях, а также разнообразные блестки и украшения из камней.

Ну, вот и все, модной вам весны!