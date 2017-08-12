Модный маникюр нового сезона значительно отличается от предыдущих вариаций. Все дело в том, что в новом сезоне дизайнеры решили отдать предпочтение классике, а также монохромным цветам. Яркий маникюр, увы, вне моды.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на пастельную гамму цветов. Сегодня мы решили вам показать самый актуальный маникюр сезона, а также поговорить о модных трендах нового сезона. Какой он лучший маникюр 2017?
У каждой девушки есть свой любимый цвет лака, собственно говоря, он и делает образ особенным и запоминающимся. И, если ваши подруги, сразу же смогут сказать о ваших приоритетах, значит, вам пора задуматься о модных экспериментах. Постоянность – это хорошо, однако мода никогда не стоит на месте!
Лучший маникюр 2017 года подразумевает под собой пастельную гамму тонов. Однако это совсем не означает, что маникюр будет скучным. В новом сезоне монохромные краски приобретают совершенно другой подтекст.
Так, наиболее популярным цветом нового сезона станет ледяной голубой оттенок. Помимо этого в моду входит холодный розовый, фиолетовый, светло-зеленый. Трендом нового сезона весна-лето 2017 становится лимонный цвет. Яркие неоновые краски следует отложить «на потом». Купить качественный гель-лак можно по ссылке http://4nails.ua/gel-laki/gel-laki-oxxi-professional на сайте 4Nails.
Одной из главных тенденций нового сезона становится цветочный принт. Если вы решили сделать свой маникюр необычным, обязательно попробуйте украсить его нежными цветочными композициями. Все дело в том, что дизайнеры практикуют цветочный принт не только в маникюре, но и в одежде, аксессуарах.
Благодаря этому он становится одним из главных трендов нового сезона.
Кроме этого, стилисты рекомендуют обратить внимание на маникюр с металлическими оттенками. Дизайнеры подчеркивают, что в моде золотой и серебряный тона.
Что же касается трендов нового модного сезона, то многие стилисты отмечают, что в моду входит яркий красный лак. Это совсем не яркие оттенки, которые мы с вами видели на протяжении прошлого сезона. Красный маникюр стал более сдержанным и простым.
Многие дизайнеры подчеркивают, что в моде алый цвет, а также цвет красного вина. При этом на модном подиуме можно было заметить и маникюр в бунтарском стиле.
О чем это мы?
О пирсинге ногтей!
Этой весной дизайнеры предлагают нам попробовать себя в роли девушки-бунтарки. Наряду с татуировками в моду входит пирсинг ногтей.
Лучший маникюр 2017 подразумевает стильную форму ногтей. В новом сезоне весна-лето 2017 дизайнеры предлагают обратить внимание на короткий маникюр. Длинные и наращенные ногти менее актуальны. Если говорить о форме ногтей, то актуальна лопатообразная и квадратная формы.
Мы уже говорили выше о модных принтах для маникюра, теперь мы хотим рассказать вам о самых необычных рисунках на ногтях.
Если вы любительница консервативного стиля, обратите внимание на маникюр с геометрическими рисунками. Это могут быть полосы или полукруг, к примеру. Для модниц, которые предпочитают демократичный маникюр, идеально подойдут яркие рисунки на ногтях, а также разнообразные блестки и украшения из камней.
Ну, вот и все, модной вам весны!