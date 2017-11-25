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Лучшие наушники

25 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Выбор наушников в наше время огромен. В сети и в обычных магазинах можно увидеть такое количество этого товара, что глаза разбегаются. Правильно сделать выбор в такой ситуации достаточно сложно. Для начала неплохо бы было определиться какие собственно наушники вам нужны. Если вы ценитель качественного звучания, а посторонние шумы раздражают и не дают насладится мелодией, если наушники для вас не просто средство для прослушивания музыки, но и стильный аксессуар, то обратите ваше внимание на наушники monster beats.

Характеристики наушников monster beats pro и Beats Solo HD, которые можно найти на сайте officialbeats.ru, позволяют прослушивать треки разных музыкальных направлений в отличном качестве. Они не хрипят на басах и хорошо справляются с высокими частотами, причём не важно какова общая громкость звука. Такие же качества имеют и колонки monster beats. Для наушников важным качеством является высокая звукоизоляция. У описываемой марки она двухслойная, амбушюры мягкие с кожаными накладками, посторонние звуки не будут отвлекать во время прослушивания музыки. Высокое качество звуковоспроизведения подтверждает тот факт, что всемирно известная компания Apple стала рекомендовать использовать со своей продукцией именно эти наушники.

Фирма — производитель кроме улучшения характеристик, влияющих на звук постаралась обеспечить надёжность всей конструкции наушников. Путей для этого прямо скажем было не так уж много. Либо использовать более прочные материалы, но в этом случае вес наушников увеличивался, что неприемлемо, либо изготовлять из материалов композитных, однако, они дороги сами по себе, конечный продукт получился бы слишком дорогим. Выбор пал на алюминий, достаточно лёгкий, но в тоже время прочный материал. Из него сделан корпус наушников, а душка укреплена армированным материалом. Тем самым риск поломки конструкции был сведён к минимуму. На корпусе же расположены элементы управления громкостью и переключения звуковых дорожек. Кнопки хорошо ощутимы и не портят внешний вид наушников.

Кстати о внешнем виде. Посетив интернет магазин наушников monster beats, вы сможете воочию убедиться, что над дизайном наушников хорошо поработали. Он достаточно современен, в нём учтены модные тенденции последнего периода, цветовая палитра достаточно широка. Наушники не выглядят тяжеловесно, хорошо сочетаются как с летней, так и с зимней одеждой.

Специалисты категорически не рекомендуют приобретать наушники такого высокого класса вне точек официальных продаж, поскольку есть риск нарваться на подделку. Чтобы быть уверенными в качестве продукции лучше купить наушники monster beats от официального производителя.


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