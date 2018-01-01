Лучшие модели купальников 2018 года

Приближение летнего сезона заставляет девушек задуматься о выборе красивого купальника. При покупке такого наряда нужно учесть множество нюансов. Купальник должен быть удобным и подчеркивать фигуру, скрывая мелкие ее недостатки, а также соответствовать модным тенденциям нового сезона. Предлагаем вашему обзор лучших моделей купальников 2018 года.
Модные тенденции 2018 года
В новом сезоне, как и прежде, будет популярна ретро-стилистика. Плавки с высокой талией, яркие расцветки и необычные принты – такие модели можно встретить в модных коллекциях Robb&Lulu и Mara Hoffman.
Не теряют популярности и спортивные купальники. Но в новом сезоне классические спортивные монокини представлены в виде ярких нарядов с большим количеством необычных деталей, например, кнопок или молний.
Танкини – еще один тренд грядущего летнего сезона. Такое название получили купальники, состоящие из плавок и закрытого топа. В этом году дизайнеры представили вниманию модниц необычные танкини с пышными топами, дополненными рукавами и рюшами.
Кроп-топ – купальники с укороченным топом. Такие модели становятся все более популярными в летний период. Интересные дизайны представлены в коллекциях Luli Fama и Lolli Swim.
Еще один хит нового сезона – купальники с множеством различных завязок и полос, а также с подтяжками. Необычные варианты можно встретить в модных домах Beach Bunny и Luli Fama.
В тренде будут и классические бикини. При этом дизайнеры рекомендуют подбирать наряды с верхом бандо без лямок.
Кроме того, летом 2018 в моде остаются:
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геометрические принты с яркими цветами;
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плавки в виде шортиков;
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модели с нежными кружевными вставками;
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этнические и цветочными принты, пин-ап изображения;
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стильные купальники из винтажных коллекций;
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бельевой и вечерний стиль;
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закрытые однотонные модели, дополненные рюшами или бахромой;
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халтеры – топы с завязками сзади, и многое другое.
Что касается цветовой гаммы, то летом 2018 особенно популярными будут черно-белые, красные и пастельные модели.
Где заказать стильный купальник?
Приобрести модные купальники в Калининграде можно в интернет-магазине «Планета Спорт». В каталоге представлен большой ассортимент моделей на любой вкус. Купить купальник можно на сайте https://planetasport.net/kupalniki/ или по телефону. Доставка осуществляется курьерской службой в пределах Калининградской области.