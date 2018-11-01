Такая опасная патология, как врожденная катаракта, характеризуется полным или частичным помутнением хрусталика и начинает развиваться во внутриутробном периоде. Степень поражения хрусталика может различаться – от небольшого мутного пятна до вовлечения в процесс не только центральной зоны, но и периферических областей.

При благоприятном прогнозе в кратчайшие сроки проводится хирургическая операция: https://okomed.ru/cataracta.html .

Причины развития врожденной катаракты

В большинстве случаев патология возникает из-за воздействия инфекционных заболеваний, к которым относятся, например, токсоплазмоз, краснуха и герпес. Второе место занимают различные нарушения обменного процесса – болезнь Вильсона, галактоземия и т. д. На третьем месте находятся неблагоприятные факторы, действующие на ребенка во время беременности – например, прием матерью гормональных препаратов или антибиотиков, химио- и лучевая терапия.

Наследственная предрасположенность или хромосомные мутации редко приводят к развитию врожденной катаракты. Если же такое случается, то патология сопровождается другими многочисленными нарушениями.

Клиническая картина патологии

Основным симптомом врожденной катаракты является появление светлого пятна на хрусталике, однако при поражении периферических отделов этот признак может и отсутствовать.

Если в процесс вовлечен только один глаз, в качестве компенсационного механизма иногда развивается косоглазие. При двустороннем поражении может наблюдаться нистагм или патологическое дрожание глазного яблока, вызванное избыточной нагрузкой на мышцы.

Лечение врожденной катаракты

Консервативные методы лечения показаны только при легкой форме врожденной катаракты, когда оказалась затронута только небольшая часть хрусталика. Хирургическое вмешательство является основным методом лечения данного заболевания. Удаление катаракты (ленсвитрэктомию) следует осуществить как можно скорее, чтобы обеспечить глазу ребенка нормальное развитие. Эта хирургическая процедура относится к малоинвазивным операциям – напомним, что малоинвазивность вмешательства сокращает сроки восстановления и снижает вероятность развития побочных эффектов.

После операции ребенку следует носить очки или контактные линзы, что необходимо для коррекции зрения. Кроме того, рекомендуется ежегодно посещать офтальмолога для проведения планового осмотра; это сведет к минимуму риск развития нежелательных патологий, таких как отслойка сетчатки или глаукома.

Данные предоставлены московской клиникой Окомед