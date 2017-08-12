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Лазерное удаление тату

12 Август 2017
Категория: Популярное

Недавние изучения говорят о том, что около 30 % людей, какие имеют тату, непременно обращаются к экспертам, дабы их удалить. Причины такового могут быть самые разные: «ошибка юности», несовпадение с ожиданиями либо некачественно исполненная тату. Существует разнообразие способов удаления тату, но в случае если сказать о самых инновационных и действенных методах, то это, несомненно, сведение татуировок лазером.

При полном удалении тату учитываются конкретные ее параметры и характеристики, такие как цвет, время и глубина пигмента, как давно она была сделана. Так, тату тёмного и красного цветов, в большинстве случаев, исчезают стремительнее, чем зеленые и светло синий, какие требуют максимального количества сессий, тогда как жёлтые пигменты и белые значительно тяжелее устранить.

Удаление любых татуировок лазером выполняется при помощи разрушения пигментной краски самой татуировки оптическим излучением достаточно высокой интенсивности. Наряду с этим тёмные пигменты поглощают волны излучения любой длины, выпускаемые лазером, исходя из этого их гораздо легче вывести. Таким образом, выведение татуировок иных цветов наиболее проблемно.

Количество сеансов, нужных для удаления ваших татуировки, напрямую зависит от размера, а еще цвета данной татуировки: возможно от 2-4 обычных сеансов и до 10, а иногда и больше. Правильное количество нужных сеансов выяснит эксперт на протяжении предварительной консультации, учитывая таковые факторы как искомый цвет кожи больного, размер, тип данной татуировки, ее цвет, глубь проникновения чернил, а также длительность пребывания ненужной татуировки на теле.

Обезболивание с целью проведения данной процедуры как правило не требуется. Но в зависимости от болевого размещения порога и места татуировки больного вероятно использование местного анестетика либо инъекционное введение определенных анестезирующих средств. Можно обратиться в специализированную клинику  “Лазерный Доктор” и безболезненно свести тату лазером.

Вследствие постоянного совершенствованию разработок, удаление татуировок с помощью лазера стало более действенным, наряду с этим риск происхождения шрамов остается минимальным.
Таким образом, лазерное удаление татуировок надёжнее, чем остальные способы выведения тату (хирургическое вмешательство, дермабразия, салабразия и другие методы), благодаря феноменальной возможности обрабатывать разные окрашенные участки кожи определенными световыми волнами различной длины, какие действенно разрушают конкретные цвета.


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