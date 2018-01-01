Лазерная хирургия: нет предела совершенству!

Эстетическая медицина предлагает решение омолодить лицо и подтянуть фигуру без пластической операции. Есть разные виды лазерной технологии. Примерно с середины прошлого века проблемы с морщинами решали с помощью углекислотного лазера. Это был первый вид лазера, он был далеко не совершенен. Затем, в годы перестройки, его заменили эрбиевые лазеры. Они были уже лучше, не так сильно задевали подкожные ткани, убирали излишки кожи эффективнее, да и стоили дешевле. Суть: на проблемный участок кожи размером в несколько миллиметров направляется луч лазера.

Сегодня процесс лазерной операции контролируется компьютером. Лазер действует очень быстро, проникает на микроскопически малую глубину. Поэтому остальные участки кожи не получают ожог. Современная косметология применяет лазерные технологии, объединяющие достоинства обоих видов лазеров. СО2-лазеры стали более усовершенствованными и эффективными. Ими можно легко убрать пигментные пятна, разгладить морщины.

Кстати, если Вас интересуют материалы и косметика для салонов красоты по выгодным ценам, то все это можно найти на сайте www.cosmeticstandart.ru. В наличии огромный ассортимент от популярных производителей.

Дело в том, что лазерный луч только такого типа проникает на нужную глубину и способствует выработке коллагена. В результате контуры лица становятся четкими, морщины исчезают. У СО2-лазера есть плюс: его поток идет без перерывов и действует как скальпель. Это значит, что им можно решить множество проблем, связанных с «мешками» под глазами, нависших век, рубцами на коже, морщинами и складками.

Лазерная дермабразия – это прекрасный аналог пластической хирургии. Также можно воспользоваться технологией «кобляция» – это вариант подобен лазерной шлифовке. Здесь главный «помощник красоты» – биполярный мультиэлектрод. Достоинства кобляции налицо, в буквальном смысле этого слова. Ткани кожи не получают ожог, восстановление проходит быстрее (в сравнение с лазером). Но ее нужно применять лишь тем, кто хочет избавиться от неглубоких морщинок.

Если вы решили преобразить свое лицо с помощью лазера, вам нужно знать особенности ухода.

Вначале врач сделает вам диагностику. В зависимости от типа вашего лица, проблем кожи, которые у вас имеются, он назначит вам процедуру. Лазерная дермабразия – лучшее решение для тех, у кого морщинки еще неглубокие. Она подходит тем, у кого лицо скандинавского типа. Чем лицо смуглее, тем больше противопоказаний – из-за светочувствительности кожи.

Если вам будут делать лазерную шлифовку, то вам назначат пить ретинол. Его раствор обладает чудесными свойствами: он делает кожи клетки немного тоньше. Если же вы хотите убрать пигментные пятна, то вам назначат специальные медикаменты, которые делают кожу светлее. Затем вам будет нужно принимать таблетки, которые помогают организму бороться с бактериями и вирусами. Их пьют пять дней, начиная с дня, когда назначена процедура. Также применяются различные обезболивающие средства.

После обработки кожи лазером, на нее будут нанесены биосинтетическая пленка и повязка. Вам нужно ухаживать за этими участками кожи. Не допускать того, чтобы они высыхали – для этого мажьте мазь с вазелином. Не беспокойтесь, если они покрылись корочкой – они исчезнут через некоторое время.

Около двух недель вам нужно пользоваться экологическим мылом, косметикой не краситься. Этого времени должно хватить на то, чтобы ваша кожа восстановилась. У кого-то кожа восстанавливается и за восемь дней. Потом запрет на косметику снимается. Ей можно маскировать покраснения, если они останутся. Не забывайте о том, что кожа нуждается в защите от солнечных лучей, применяйте крем с целью защиты от солнца.

Кожа каждого человека имеет свои уникальные свойства, поэтому и подход к её омоложению должен быть исключительным. Хороший врач назначит вам не только операцию с применением лазерных технологий, но и специальные препараты.

Главное: правильно определить, какой вид лазера и какая процедура подойдет именно для вас. Лазер более безопасен, чем пластическая хирургия.