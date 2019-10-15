Квартира с ремонтом от застройщика: как выгодно купить

Покупка квартиры – очень важный этап в жизни каждого человека, поскольку возникает множество вопросов относительно того, в какое агентство лучше обратиться, что больше подходит – первичный или вторичный рынок, выбирать квартиру с ремонтом или без, насколько важен район, как не запутаться в сборе всей необходимой документации. Как правило, среднестатистический человек без сбора дополнительной информации не может дать ответы на все эти вопросы, поэтому обращается в компанию, которая подбирает квартиры от застройщика в Киеве, гарантирует абсолютную безопасность.

Кто-то платит за голые стены и радуется приобретению дешевого нового жилья. Однако в последнее время все чаще люди выбирают новые квартиры с уже готовым ремонтом. Компания «София» предлагает лучшие варианты такой недвижимости. Каждый из этого получает свою выгоду: застройщик увеличивает объем работ, следовательно, и цену. Покупатель получает высокий комфорт проживания в будущей квартире и при этом ему не нужно самостоятельно заниматься ремонтом, искать рабочих и материалы. В итоге у застройщика улучшена репутация, а потребитель в свою очередь проявляет лояльность.

Всего пару несколько лет назад на рынке недвижимости только 10% агентств недвижимости предлагали новые квартиры с уже готовым ремонтом. Так что можно сделать вывод о кардинальной смене ситуации. Киевская компания знает, что потенциальным покупателям важны удобства, эстетика, современность, чистота и простота.

Что входит в квартиру с ремонтом

Как правило, покупатель получает не только новую недвижимость, но и профессиональный ремонт, во время которого использовались такие материалы:

ламинат 32-го класса;

плитка для пола и стен;

обои под покраску;

современные межкомнатные двери;

новые окна;

установка розеток, выключателей;

современная сантехника;

установка ванны, унитаза, смесителя, умывальника.

Приобретая новую квартиру от застройщика с уже готовым ремонтом, покупатель получает не только гарантию на недвижимость, но и гарантию на всю установленную технику, на выполненные ремонтные работы. Конечно, в этом плане риски есть у каждого. Довольно часто возникают денежные и рабочие проблемы с подрядчиками, из-за чего застройщикам приходится затягивать с ремонтом и сдачей квартиры. Если довериться профессиональной компании и лучшим специалистам, то можно ни о чем не беспокоиться.

В киевской компании развита не только продажа квартир с ремонтом. Здесь предлагается коммерческая недвижимость от застройщика в Киеве. Обратившись в компанию, можно получить профессиональную консультацию не только по подбору будущего жилья, но и по выбору места для открытия собственного салона, кафе, ресторана и любого другого заведения.