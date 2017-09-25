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Квадратные суши (шикай-маки)

25 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Квадратные суши красиво смотрятся на столе и вкус у них изумительный. Единственный у них недостаток состоит в том, что их неудобно кушать. Поэтому для начала, приготовим один мега-ролл разделенный на 4 части. НУ а если нет времени на приготовление, то можно заказать суши 24 часа по указанной ссылке.

Для приготовления нам понадобится:

Стакан сваренного риса

Несколько листов водорослей нории

Бамбуковый коврик

Начинка (можно использовать тунец, лосось, манго, киви и т.д.)

Способ приготовления:

1) Разрезать по вертикали лист водорослей нори на две равные половинки.

2) Склеить две полоски водорослей в длину с нахлестом 1 см. В качестве «клея» использовать уксус, смешанный с водой.

3) Разложить рис по поверхности склеенных листов водорослей. Если смочить пальцы в растворе уксуса с водой, рис не будет прилипать к пальцам.

4) Плотно скатываем ролл с помощью бамбукового коврика.

5) У нас должен получиться такой сверток.

6) Смочить острый нож в растворе уксуса и разрезать на сверток вдоль, на две части.

7) Эти две части разрезать еще на две части каждую, должны получиться 4 пирамидки.

8) Разрезать еще один лист водоросли пополам по вертикали ,как и первый. Одну половинку положить на коврик и с самого края выкладываем четыре пирамидки. Из пирамидок должна получиться латинская буква «V».

9) В углубление буквы «V»выкладываем начинку – кусочек тунца. Сверху начинку накрываем двумя рисовыми пирамидками, которые у нас остались. Получается квадрат.

10) К свисающему листку водоросли приклеиваем другой кусок водоросли, как в первом случае, с помощью уксусного раствора. И обматываем как на фото, уплотняем с помощью коврика.

11) Конец водоросли опять приклеиваем к квадрату. Придаем форму квадратному суши.

12) Смочив нож в уксусе, разрезаем ролл поперек дольками на 4 части.

Квадратные суши (шикай-маки)готовы. Приятного аппетита!


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