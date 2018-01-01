Курсы косметологии позволяют слушателям ознакомиться с современными и эффективными способами ухода за кожей тела и лица и методиками применения косметологических средств. Обучение на курсах доступно не только абитуриентам, получившим медицинское образование, но и всем желающим, не имеющим специальной подготовки. Записаться в институт профессиональной косметологии в России можно по ссылке: https://www.cosmeticru.com.

Специалисты косметологии, обладающие расширенными знаниями, необычайно востребованы во многих российских городах, поэтому обучение косметологии включает необходимые навыки по подготовке клиента к обслуживанию, по служебному этикету, по основам производственной санитарии и бактериологии. Также слушатели изучают технику выполнения классического варианта массажа, лечебного массажа по Жаке, рассматривают все современные виды косметического массажа. В обязательную программу входит изучение процедур, применяемых при уходе за разными типами кожи лица.

Абитуриентам предоставляется материал по методике удаления нежелательных волос, по основам аппаратной косметологии, по способам окрашивания ресниц и бровей. Рассматриваются методики, применяемые при коррекции фигуры.

Окончание курсов косметологии позволяет слушателям оказывать клиентам услуги по уходу за лицом и оздоровлению кожи лица с использованием наиболее эффективных процедур и средств. Конкретный ряд услуг зависит от наличия медицинского образования.

Выпускники косметологических курсов получают специальность «косметолог – визажист», что предоставляет им возможность работать в парикмахерских, салонах красоты, развлекательных комплексах и медицинских центрах. Многие из бывших слушателей открывают собственные косметологические кабинеты.

Косметология помогает каждой из женщин не только воплотить в жизнь свои мечты, но и избавиться от недостатков внешности, достичь того, что порой кажется недосягаемым. Кроме того, при помощи современной косметологии можно значительно поправить здоровье.