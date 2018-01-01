Куда сводить ребенка на новогодних праздниках?

Для ребенка новогодние праздники – время, когда происходят долгожданные чудеса. Родители могут подарить их своим мальчикам и девочкам в Санкт-Петербурге. В северной столице нашей страны множество удивительных мест, где реализуются сокровенные новогодние мечты. Давайте посмотрим, куда можно сводить ребенка на праздниках, не слишком раскошеливаясь.

Прогулки по городу и развлечения

Зимние проспекты Санкт-Петербурга выглядят потрясающе. Вместе с дружной семьей можно прогуляться вдоль набережной Фонтанки, посетить Дворцовую площадь. Особой популярностью пользуются катки и ледовые горки. Они располагаются в разных частях Санкт-Петербурга. Гуляя по городу, детишки могут устраивать перерыв и наслаждаться увлекательными спусками по горке или катанием на просторном катке.

Новогодние экскурсии в «Петровской Акватории»

Весь декабрь для детей будет проводиться экскурсия, цель которой – подарить праздничное настроение детям и рассказать им об истории Санкт-Петербурга. Особого внимания заслуживает программа «Заяц — хозяин Заячьего острова». Детишки не только узнают много интересного об истории города, но и примут участие в увлекательных конкурсах. Самым внимательным и умным ребятам подарят особые презенты.

В новогоднюю экскурсию «Петровской Акватории» будет включена программа «Эксклюзивный Новый год». Статный граф вместе с очаровательной спутницей поведают детям о том, как устроена светская жизнь в культурной столице. Программа включает себя подарки и сладкие призы.

Фестиваль ледовых скульптур

Он откроется в Петропавловской крепости в предновогодний период, а закроется в конце января. Дети могут насладиться потрясающим зрелищем: ледовыми фигурами Деда Мороза и Снегурочки, героев полюбившихся сказок, в том числе персонажей произведений Андерсена и Пушкина. Изюминкой композиций будет оригинальная подсветка. У каждой ледовой фигуры будет свой цвет.

В новогодний период в Петропавловской крепости будут проводиться разные мероприятия для детей и их родителей. Ярмарки, игры, представления, катания на коньках и многое другое ждет посетителей.

Культурная программа

Обязательно посетите с детишками спектакли. В ТКЗ «Время» покажут «12 месяцев», а в театре эстрады имени Аркадия Райкина – «Золушку». Не обойдется и без «Снежной Королевы» – шоу от братьев Запашных состоится на «Сибур Арене».

В театре «Мимигранты» пройдут: спектакль-игра «Фи.. Бу.. Ду.. или Озорные выкрутасы» и интерактивный спектакль «Чепуха в чемодане». В театре имени Ленсовета состоится детский мюзикл «Странствия Нильса». Он поставлен по знаменитой сказке Сельмы Лагерлеф.

Афиша популярных новогодних мероприятий в Санкт-Петербурге на сайте https://spb.showgogo.ru/events/for_kids/