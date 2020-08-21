Круглосуточные эвакуаторы Нижнего Новгорода

На дорогах с каждым годом становится все больше машин, поэтому нет ничего удивительного в том, что круглосуточные эвакуаторы Нижнего Новгорода так востребованы. Помощь может потребоваться не только начинающим, но и опытным водителям, ведь никто не застрахован от чрезвычайных происшествий. Эвакуацию автомобилей предлагают многие компании, но цены на услугу могут сильно разниться. У водителей может возникнуть резонный вопрос: от чего зависит стоимость вызова спецтехники?

Компании требуется закупить эвакуаторы, следить за их состоянием, нанять квалифицированный персонал. Отметим, что спецтехника стоит недешево, при этом в уважающей себя службе эвакуации должно быть несколько моделей транспортных средств. Не стоит забывать и о дополнительном оборудовании, которое также стоит денег. Все эти траты закладываются в цену услуги.

От чего зависит цена эвакуации?

Стоимость вызова складывается из нескольких факторов:

Тип пострадавшего автомобиля. Если нужно транспортировать обычную легковую машину, то стоимость услуги будет минимальной. При необходимости эвакуировать автобус, спортивное авто или тяжелый грузовик потребуются более существенные затраты.

Вид эвакуатора. Если нужно доставить легковушку с двигающимися колесами, то сделать это можно с помощью обычного эвакуатора с платформой. Но если авто застряло между другими транспортными средствами, то потребуется кран-манипулятор.

Сложность ситуации. Исправное авто погрузить гораздо легче и быстрее, чем машину с неработающими колесами. Поэтому стоимость заказа эвакуатора напрямую зависит от объема работы, который необходимо выполнить.

Расстояние до места назначения. Чем больше километров придется проехать спецтехнике, тем дороже обойдется услуга.

Мы привели лишь основные факторы, влияющие на формирование цены за вызов эвакуатора. Прайс во многом зависит от той компании, куда вы обратитесь. Ведь за одну и ту же услугу службы эвакуации выставляют разные цены. При этом заказать транспортировку авто можно не только в случае его поломки. Сервис востребован при необходимости перевозки техники на дальние расстояния.

Отметим, что часто компании предлагают клиентам существенные скидки, что позволяет им выгодно выделяться среди конкурентов. Также действуют всевозможные партнерские программы, системы льгот и подарков.

Источник: Автогарант-НН.