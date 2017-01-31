Если времена наших мам и бабушек в свадебном салоне можно было найти два-три модных фасона свадебного платья, то сегодня от обилия нарядов глаза разбегаются в разные стороны. Главный вопрос на повестке дня: как выбрать свадебное платье? При этом велеречивые продавщицы будут убеждать, что каждая модель вам к лицу.

Если Вам важно, чтобы торжественное мероприятие прошло идеально, то можно нанять специализированное свадебное агентство. В данном случае все ваши пожелания будут учтены и все заботу лягут на плечи профессионалов specialwedding.ru.

Приятно, конечно, слышать о совершенствах своей фигуры, но вы же разумная девушка? Продавец заинтересован продать товар, а не рубить правду-матку с плеча. В «крестовый поход» по свадебным салонам возьмите с собой верного оруженосца — лучшую подругу или маму. В любящих глазах вы прочитаете всю правду про наряд, пусть даже и грустную. Не бойтесь мерить и капризничать — неудачно подобранное свадебное платье способно испортить все удовольствие от праздника. Особенно, если свекровь, как бы между прочим, прошипит: «Какое неудачное платье! Со спины смотрится нелепо…».

Поэтому следует примерить как можно больше платьев, чтобы выбрать то единственное, в котором вы будете себя чувствовать принцессой из волшебной сказки. Собираясь на примерку, не стоит делать макияж. Если вы случайно выпачкаете платье, придется заплатить за его чистку. Не забудьте прихватить с собой туфельки. Они помогут реалистично оценить длину наряда. Хорошо, если есть возможность выйти в платье на улицу, чтобы выяснить, как платье смотрится при дневном свете. Фату, украшения для волос и шеи, сумочку выбирают после покупки платья. Они должны гармонично дополнять образ красавицы-невесты. Как правило, салоны закупают новые коллекции платьев к началу нового свадебного сезона — в конце зимы. В это время выбор платьев самый большой. Ближе к осени найти необычное платье сложнее.

Если вы готовитесь к осенней следует заняться поисками платья как можно раньше. Иначе придется довольствоваться выборками. Платье можно взять напрокат, что облегчит Ваш бюджет.