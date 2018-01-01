Красота и здоровье ваших ресниц

Ничто так не подчёркивает глубину и красоту глаз, как густые длинные ресницы. Но что же делать, если они редкие, короткие и ко всему прочему выпадают? Главное не расстраиваться, ведь можно попробовать некоторые средства для их укрепления.

Одно из них такое – взять чайную ложку какао, туда добавить касторовое масло и витамины А и Е, залить всё это чайной заваркой, заполнить средством пустую баночку от туши и настоять в течении 3 дней, для большего эффекта можно добавить желатин, ведь в нём в больном количестве содержится протеин. Затем каждый день щёточкой наносить средство на ресницы.

В течении месяца вы увидите новые маленькие отрастающие реснички, а сами они окрепнут и приобретут более густой вид. Если же ресницы продолжают выпадать, тут без помощи врача уже не обойтись.

О наращивании ресниц

Продолжительность жизни ресницы человека коротка – обычно, не более 30 дней. По истечении этого срока она выпадает, а вместо нее начинает расти новая ресничка. Поэтому, делая наращивание ресниц, мастер использует наиболее молодые ресницы для того, чтобы нарастить на них искусственные. Отлично себя зарекомендовала студия красоты – https://www.art-lash.ru/, где профессионально занимаются наращиванием ресниц. У них отличные специалисты и отличные цены – рекомендуем!

Выпадение искусственных ресниц вместе с отжившими ресницами начинается через 20-30 дней, причем становится заметна неравномерность выпадения. Перед вами стоит выбор – либо обратиться к мастеру, который, используя специальные средства, снимет оставшиеся ресницы, либо применить коррекцию или, другим словом, сделать наращивание искусственных ресниц в тех местах, где уже произошло выпадение старых ресничек.

Если регулярно прибегать к коррекции, то наращенные ресницы могут продержаться довольно длительный период – до 3-4 месяцев. Однако потом рекомендуется взять перерыв, чтобы ваши ресницы чуть-чуть отдохнули.

На верхних ресницах можно делать лишь поресничное наращивание ресниц 3D. Данная процедура займет немало времени, она достаточно сложная в плане профессионального исполнения и в то же время абсолютно безболезненная. Вы закрываете глаза и в удобном положении лежа представляете, как ваши реснички становятся длинными, пышными и красивыми. При наращивании ресниц используется специальная смола, которая очень крепко приклеивает реснички. Вся процедура проходит по современной японской методике – наклеивание ресниц идет не пучками, а по одной ресничке, что делает их более естественными.

Чтобы сделать процедуру наращивание ресниц норка, вы можете либо обратиться к частному мастеру, либо пойти в салон красоты, где ее стоимость варьируется от 2000 до 5000 рублей. Первый вариант, как правило, выгоднее, потому что мастер крайне заинтересован в том, чтобы ваше с ним сотрудничество носило регулярный характер.