Красные продукты, которые стимулируют мужское либидо

Ряд факторов может повлиять на снижение желания секса у мужчин, таких как ежедневный стресс и напряжение, проблемы со здоровьем, прием лекарств, образ жизни и так далее. Существует множество способов, которые могут регулировать снижение либидо, например, некоторые продукты. Посмотрите, что включить в ежедневное меню вашего партнера для более захватывающих ночей.

1) Гранат;

Гранат, считает самым проверенным продуктом для увеличения сексуального влечения. Главная причина эффективности заключается в том, что он помогает организму вырабатывать оксид азота, тот поможет откупоривать кровеносные сосуды и увеличивать приток крови к гениталиям.

2) Красный перец чили;

Острый перец может заставить вас чувствовать себя очень жарко. Содержащийся в нем капсаицин способствует высвобождению эндорфина. Это один из самых важных химических веществ в организме, который также реагирует на сексуальное желание. Если ваш партнер любит острую пищу, не забывайте добавлять в блюда острый перец для более острых сексуальных моментов.

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3) Клубника;

Существует много доказательств того, что красные продукты могут оказать положительное влияние на желание любви. Клубника один из самых мощных афродизиаков. Как известно, шоколад и особенно темный цвет также положительно влияют на желание секса. Так что доставляйте своему партнеру больше удовольствия, удивляя его клубникой в шоколаде.

4) Красное вино и без жирного мяса;

Красное вино и красное мясо, не очень жирное, также улучшают мужское либидо. Выпивая вино, мы вызываем выброс азотной кислоты в кровь. Это позволяет кровеносным сосудам расслабиться и увеличить приток крови к гениталиям. Поэтому перед страстным сексом сделайте питательный ужин с красным мясом и ароматным красным вином.

5) Красная фасоль и красная чечевица;

Фасоль и чечевица являются одними из лучших продуктов для мужского здоровья. Они богаты витаминами и железом. Два компонента, которые особенно важны для повышения уровня серотонина. Серотонин — это так называемая молекула счастья, но он также остается в центре многих других важных функций, таких как регуляция настроения, дыхание, сон и желание секса.

6) Арбуз;

Недавние исследования показали, что летние фрукты могут повышать либидо у мужчин. Арбуз содержит большое количество цитруллина, который оказывает аналогичное влияние на кровеносные сосуды. Поэтому в летние месяцы не забывайте есть арбузы или делать из них освежающие напитки.