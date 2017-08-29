v>
Главная » Популярное » Красивые женские бюстгальтеры – лучший инструмент соблазнения!

Красивые женские бюстгальтеры – лучший инструмент соблазнения!

29 Август 2017
Категория: Популярное

В сказке доброго датского сказочника Г.Андерсена «Принцесса на горошине», умная и благородная королева проверяла «подлинность» принцессы горошинкой. Сегодня принцесс осталось настолько мало, что они все наперечет, да и узнавать про них ничего не нужно – все и так давно знают их в лицо и регулярно читают новости о их жизни в журналах.

И точно также, как принцессу можно распознать по слабости, так и настоящую женщину можно «вычислить» по белью, которое на ней надето, ведь уважающая себя и свою красоту представительница прекрасного пола, всегда подберет качественное и дорогое белье.

Почему? Да потому, что женское белье – это не просто нижняя одежда, которую «никто не увидит», покупающаяся для функциональности. Это удивительный, уникальный мир состоящий из изысканной черно-белой кружевной классики, глубоко вишневого или «тигрового» атласа, полупрозрачного нейлона, отделанного нежнейшим боа, милой теплой фланели и надежного хлопка, дорогого шелка и воздушного шифона. Выбрать самые красивые бюстгальтеры можно в интернет магазине belleforme.com.ua по указанной ссылке.

Женское белье не носят для того, чтобы защитить тело и скрыть его интимные части. Белье надевают для того, чтобы соблазнить мужчину и подчеркнуть свою красоту – сливочную кожу на фоне черной кружевной полоски трусиков, стройную ножку в сетчатом чулке, красивую грудь, маняще прорисованную в пене кружева.

А еще красивое и дорогое женское белье создано для того, чтобы женщина могла лишиться не только всех комплексов, но и также дара речи, увидев в зеркале свое отражение. Да-да, эта обворожительная, сексапильная и потрясающе красивая женщина именно Вы!

Летом 2011 г. королевой бала станет завышенная талия, а значит, в гардеробе женщины обязаны появиться довольно высокие трусики с низкими разрезами, скрывающими попку и чуть втягивающим эффектом, которые следует носить под брюки Если вы любите классику, то можете не нервничать – в любой коллекции найдется парочка моделей, которые придутся Вам под душе.

Фаворитные цвета нижнего белья этим летом – черный, черный и еще раз черный, создающий образ уверенной леди, сексуальной и непреступной одновременно. Красные оттенку лучше заменить более «глубокой» палитрой – вишневым, бордовы, винным оттенком.

Молодым девушкам можно порекомендовать забыть, по крайне мере, на сезон о спортивном белье и выбрать для себя нежные, «аккуратные» комплекты в пастельной гамме серо-песочных и пепельно-розовых оттенков.

На торжество или на «особый» случай стоит приобрести несколько «тяжеловесный», но все же безумно роскошный комплект белья в венецианском стиле, украшенный декоративными элементами, золотым шитьем, сочетающий различные по фактуре ткани. Особенно эффектно смотрится золотистый оттенок комплекта.

Да, летом 2017 г. женщина может быть потрясающа сексапильна и умопомрачающе элегантна. Важно только помнить правило по поводу обаяния и привлекательности, чтобы чувствовать себя на высоте, а ощущение того, что на вас дорогое белье, поможет стать внутри и внешне истинной королевой!


Хотите оставить комментарий к статье Красивые женские бюстгальтеры – лучший инструмент соблазнения!?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Модные тренды осени 2017
  • Все секреты кошачьего маникюра
  • Медикаментозный аборт
  • Красивые женские бюстгальтеры – лучший инструмент соблазнения!
  • Сколько надо тугриков, чтоб прокормить гавриков

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Поддоны – важная деталь при транспортировке грузов Выбираем обеденный стол Маринованная капуста – быстро, вкусно, полезно Стиль и красота в итальянской мебели Влияет ли привычка держать все под контролем на ваш брак? Как выбрать свой парфюм? Детский и семейный фотограф – немного информации Чем модно пахнуть в этом сезоне? Маски для волос



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!