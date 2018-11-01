Косметологические: на пути к совершенству

Врачебная косметология
Эстетическая медицина – молодая, но чрезвычайно востребованная отрасль. Ее услугами пользуются мужчины и женщины разных возрастов. Миссия косметологии – стимулировать быстрое восстановление физического и психологического здоровья.
Косметология способна с помощью современных методик подарить приятное ощущение уверенности в собственной внешности.
Чем занимается косметология?
Косметология ведет обширную деятельность, предлагает своим клиентам сбалансированные и разнообразные пакеты услуг: от интенсивной косметологии до различных программ по уходу за телом и лицом. Применение инновационных технологий, новейших методик, основанных на использовании исключительно натуральных препаратов, поможет добиться успеха в создании совершенного образа. Более подробнее смотрите на https://beautycode.kz/.
В отделении используют аппаратные и ручные методики как отдельно, так и комбинируя их. В результате обеспечивается полный эстетический, омолаживающий и оздоровительный эффект. Обслуживание производят опытные врачи, массажисты, мастера педикюра и маникюра.
Какие проблемы решает косметология?
Косметология рекомендуется для решения многочисленных проблем:
очищения и омоложения кожи;
восстановления волос;
эпиляции и депиляции;
избавления от лишнего веса;
борьбы с целлюлитом;
коррекции фигуры после родов;
вывода шлаков из организма;
лечения остеохондроза.
Это далеко не полный список услуг и процедур, возможных в салоне. Каждая из них – особенная, поэтому клиенты выбирают себе программы индивидуально. В идеале, компетентные сотрудники центра красоты и косметологии составляют персональную программу омоложения и оздоровления.
Большим спросом пользуются процедуры под заманчивым названием «поцелуй природы». Они снимают раздражение и оказывают успокаивающее действие на чувствительную кожу, тонизируют жирную и раздраженную кожу. Во время подобных процедур используют органические средства, благотворно влияющие на эпидермис. Они устраняют омертвевшие и поврежденные клетки, насыщают кожу антиоксидантами, регенерируют ее и увлажняют.
Профессиональные косметологи на вес золота, поэтому важно остановить свой выбор на том салоне, который гарантирует обновление организма и увеличение здоровья.