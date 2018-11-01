Косметологические: на пути к совершенству

Врачебная косметология

Эстетическая медицина – молодая, но чрезвычайно востребованная отрасль. Ее услугами пользуются мужчины и женщины разных возрастов. Миссия косметологии – стимулировать быстрое восстановление физического и психологического здоровья.

Косметология способна с помощью современных методик подарить приятное ощущение уверенности в собственной внешности.

Чем занимается косметология?

Косметология ведет обширную деятельность, предлагает своим клиентам сбалансированные и разнообразные пакеты услуг: от интенсивной косметологии до различных программ по уходу за телом и лицом. Применение инновационных технологий, новейших методик, основанных на использовании исключительно натуральных препаратов, поможет добиться успеха в создании совершенного образа. Более подробнее смотрите на https://beautycode.kz/.

В отделении используют аппаратные и ручные методики как отдельно, так и комбинируя их. В результате обеспечивается полный эстетический, омолаживающий и оздоровительный эффект. Обслуживание производят опытные врачи, массажисты, мастера педикюра и маникюра.

Какие проблемы решает косметология?

Косметология рекомендуется для решения многочисленных проблем:

очищения и омоложения кожи;

восстановления волос;

эпиляции и депиляции;

избавления от лишнего веса;

борьбы с целлюлитом;

коррекции фигуры после родов;

вывода шлаков из организма;

лечения остеохондроза.

Это далеко не полный список услуг и процедур, возможных в салоне. Каждая из них – особенная, поэтому клиенты выбирают себе программы индивидуально. В идеале, компетентные сотрудники центра красоты и косметологии составляют персональную программу омоложения и оздоровления.

Большим спросом пользуются процедуры под заманчивым названием «поцелуй природы». Они снимают раздражение и оказывают успокаивающее действие на чувствительную кожу, тонизируют жирную и раздраженную кожу. Во время подобных процедур используют органические средства, благотворно влияющие на эпидермис. Они устраняют омертвевшие и поврежденные клетки, насыщают кожу антиоксидантами, регенерируют ее и увлажняют.

Профессиональные косметологи на вес золота, поэтому важно остановить свой выбор на том салоне, который гарантирует обновление организма и увеличение здоровья.