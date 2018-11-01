Преподнести презент к новогодним праздникам – это хорошая возможность напомнить о компании, проявить свою заинтересованность, выразить уважение. Даже скромный подарок может сработать плюсом в будущем сотрудничестве. Всегда важно дарить людям приятные эмоции. И конечно необходимо делать это в период новогодних торжеств, ненавязчиво и в тему. Здесь следует сказать, что подарок должен быть нужным, ярким и запоминающим. Его должны оставить у себя, а не передарить третьим лица в последующем.

Как выбирать корпоративные подарки на Новый год

В Интернет-магазине креативных и оригинальных подарков Bubble Box нам рассказали, что такие подарки классифицируют на два основных типа:

Для сотрудников;

Для бизнес-партнеров.

При этом все корпоративные подарки на Новый год для сотрудников и бизнес-партнеров можно делить по предпочтениям и статусу получателя, стимулированию к действию, привлечению внимания. Главное определить цель, которую вы преследуете, даря подарок. Она основывается на конкретной персоне или целом коллективе. Один человек порадуется набору с горячительными напитками, а другому такой подход чужд. Если это общие корпоративные подарки на Новый год для сотрудников, то следует выбрать средину, например шампанское, конфеты, бокалы, они актуальны для всех в канун новогодних торжеств.

Примеры корпоративных подарков:

Наборы для приготовления кофе;

Наборы для приготовления чая;

Наборы с алкогольными напитками;

Наборы со сладостями и спиртным;

Оригинальные корпоративные презенты, пр.

Следует заблаговременно выделить бюджет и позаботиться о новогодних подарках. Перед самими праздниками сделать это намного сложнее. Тем более, если у вас большой штат сотрудников и потребуется 20 и более одинаковых подарков.

Подарок должен быть нужным и презентабельным

В современном мире упаковка имеет значение. Даже термочашка в стильной упаковке, с дополнением елочного украшения, набивки в коробке и плитки шоколада, будет намного выше оценена, чем бутылка дорогого шампанского просто перевязанная бантом. Поэтому менеджеры Интернет-магазина креативных и оригинальных подарков Bubble Box советуют заказывать наборы у специализированных компаний. Потом уже к ним, вы всегда можете добавить флешку или ПоверБанк с логотипом компании, вложить поздравительные открытки, сувениры на память или даже спрятать в новогодней мишуре мобильный телефон.