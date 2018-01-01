Коралловый пилинг возвращает коже здоровье

Современная косметология постоянно удивляет самыми разнообразными способами поддержания, восстановления и создания красоты, предлагает самые не вероятные методы оставаться красивой.

Одной из таких удивительных новаций в индустрии красоты – есть коралловый пилинг. За этим красивым названием скрывается эффективное действие на кожу лица и тела. Абсолютно натуральный состав пилинга, который обладает средним уровнем проникновения – воздействует на эпидермис и дерму, благотворно влияет на кожу: очищает, шлифует и омолаживает.

Основным компонентом такого пилинга является коралловая крошка, достаточно мелкая, что бы ни травмировать даже самую нежную кожу. Поскольку кораллы «живут» в морской пучине, структура их уникальна и насыщена множеством полезных минералов, особенно йодом, что особенно необходимо для кожи в переходный период.

Кроме крошки из целебного коралла, в состав такого пилинга входят масла – для питания и увлажнения кожных покровов, экстракты трав, которые усиливают действие предыдущих компонентов и обладают лечебными действиями. Кстати, все расходные материалы по косметологии, ногтевому сервису и профкосметики можно найти на сайте vitess.com.ua.

Процедура с использованием кораллового пилинга проста и эффективна. Она не требует предварительной подготовки и последующего специального ухода. Перед процедурой достаточно протереть кожу подходящим тоником, а после полировки наносить солнцезащитные средства, так как после любого отшелушивания кожа становиться более чувствительной.

Преимуществом такого пилинга является мягкое воздействие на кожу, что делает его пригодным для любого типа кожи. А результат мгновенный – здоровая, шелковая кожа.