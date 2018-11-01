Консервация системы автоматического полива газона и растений

Для грамотного и равномерного полива растений, газонов и огородных культур повсеместно используется система автоматического полива, цена которой зависит от типа установленного оборудования, мощности насосной станции, компании-производителя системы и вида источника воды. Для продления эксплуатационного срока годности и защиты водопроводных труб от замерзания и последующего разрыва систему автополива консервируют на зиму http://sistemy-poliva.ru/ . Это нужно делать еще до наступления первых заморозков.

Что такое консервация системы автополива?

При консервации автополива все элементы системы продуваются сжатым воздухом. Это делается ручным или автоматическим способом без демонтажа гидророзеток, спринклеров, клапанов и капельниц. Последовательность действий по зимней консервации зависит от того, какая система автоматического полива газона установлена на участке, так как каждый тип орошения имеет конструктивные особенности и состоит из определенных элементов.

Этапы зимней консервации

Зимняя консервация САП осуществляется в несколько этапов:

1. В самом начале перекрывается вода в центральном кране, из которого она подается в накопительную емкость или непосредственно в САП.

2. Если имеется накопительный бак, то из него нужно полностью слить воду. Система автоматического полива растений с емкостью для воды считается самой лучшей, так как в баке отстаивается и нагревается жидкость, что очень полезно для растений. Если бак с водой находится на улице или в неотапливаемом помещении, то нужно промыть и демонтировать арматуру обвязки, которую следует поместить в теплое место.

3. Теперь следует обесточить насосную станцию.

4. Если она находится на открытом воздухе, то ее нужно отключить, слить воду и продуть сжатым воздухом. Насос зимой хранят в теплом и сухом помещении.

5. Через водозаборные колонки нужно уменьшить давление воды в системе орошения. Для этого открывается клапан розетки и полностью сливается вода из шланга, с которого нужно снять заглушки.

6. Далее подсоединяется патрубок компрессора к узлу его подключения, включается компрессор и открывается вентиль, отвечающий за подачу воздушных масс.

7. Сжатым воздухом продуваются все элементы автополива и линии спринклеров.

8. После этого компрессор можно отсоединить и перекрыть вентиль.

9. Пульт управления САП также отключается. Для этого его ручку нужно установить в положение «OFF». Не забудьте пульт управления отключить от питания.

10. Все поливочные головки, которые находятся в самых низких местах, дополнительно утепляются.

11. Все вентили, отвечающие за подачу водных и воздушных масс, за исключением центрального крана, нужно держать в открытом положении.

Выполнив эти действия, можно предотвратить замерзание системы в зимний период времени и обеспечить системе продолжительный срок службы. Если у вас имеется большой огород, теплицы и газон, то для орошения растений следует купить систему автоматического полива.