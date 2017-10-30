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Компьютерная гарнитура, способная обеспечить звук в качестве Dolby 7.1 — GameCom 777

30 Октябрь 2017
Категория: Популярное

Производитель компьютерной периферии Plantronics достаточно известен во всем мире, благодаря высококачественным игровым манипуляторам, клавиатурам, и многими другим гаджетам, но только не как производитель аудио гарнитур высшего класса.

По всей видимости, саму компанию Plantronics такой порядок вещей не сильно устраивает, и в ответ она выпустила оду из лучших на сегодняшний день модель наушников для ПК — GameCom 777, которая должна быть достаточно хорошо принята на мировом рынке по целому ряду причин, также как и наушники от dr dre, которые можно найти по указанной ссылке.

Во-первых, гарнитура GameCom 777 это не просто качественный звук, это встроенная в наушники стерео система, которая соответствует всем требованиям к акустике формата Dolby 7.1. И, поддерживает Dolby ProLogic. Высокочувствительный микрофон, который установлен на данные игровые наушники имеет специальную защиту от внешних шумов, которая при необходимости может быть отключена.

Для того чтоб подключить GameCom 777 к своему ПК потребуется задействовать как аналоговый выход, так и один разъем USB. Единственное что не очень удобно, для качественного звучания данной гарнитуры требуется специальный USB рекордер, с которым GameCom 777 отлично демонстрирует весь спектр звуковых частот в диапазоне 20 — 20 000 Гц. А управлять громкостью можно прямо с гарнитуры, посредством проводного пульта ДУ. Цена на GameCom 777 пока что не известна.


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