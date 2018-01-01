Компрессионные гольфы: виды и применение

Заболевания вен и варикоз доставляют определенный дискомфорт, устранить который можно посредством лекарственных препаратов и использования компрессионных изделий. Ежедневное применение таких средств снимает отеки, болевые симптомы и признаки патологии кровеносной системы. Приобрести их легко – надо посмотреть компрессионные гольфы в нашем интернет-магазине Ортосалон, оплатить и дождаться доставки в пункт назначения.

Свойства и показания к использованию

Разработкой компрессионных средств занимается одновременно несколько специалистов – ортопеды, флебологи и спортивные врачи.

Принцип действия заключается в равномерном распределении нагрузки в области стопы до коленной чашечки, что избавляет от дискомфорта и отекания мягких тканей.

Кровообращение ускоряется, а вены сохраняют свой нормальный вид.

Компрессионные гольфы показаны для применения в следующих случаях:

людям после 50 лет;

при беременности;

спортсменам;

во время путешествия;

при наличии избыточного веса;

людям, находящимся на ногах более 6 часов в сутки;

с присутствием резких перепадов артериального давления.

Трикотаж рекомендуется носить в профилактических целях водителям, стюардессам, продавцам. Гольфы помогают устранить генетические нарушения циркуляции крови по венам и застой в районе стопы. Компрессионный трикотаж различается уровнем давления на сосуды, что помогает подобрать нужный вариант.

Выделяют следующие классы компрессии:

класс 0 (компрессия составляет 10-15 мм рт.ст.) рекомендован для профилактики заболеваний вен и варикоза;

класс 1 (18-22 мм рт.ст.) хорошо помогает снимать тяжесть в ногах и отеки;

класс 2 (23-32 мм рт.ст.) стоит использовать на начальных этапах патологии вен;

класс 3 (33-46 мм рт.ст.) рекомендован женщинам при беременности и после родов, а также после хирургического вмешательства, болезней кровеносной системы;

медицинские (от 50 мм рт.ст.) назначает только врач при серьезных заболеваниях вен.

Подобрать компрессионный трикотаж можно самостоятельно, но лучше проконсультироваться у специалиста в ортопедическом салоне «Медтехника Ортосалон» или у лечащего врача.

Противопоказания

Лечебный эффект компрессионных гольф доказан многочисленными наблюдениями за пациентами и медицинской статистикой. Особенно трикотаж рекомендован людям с малоподвижным образом жизни или наоборот тем, кто длительное время находиться на ногах.

Несмотря на множество положительных результатов, есть ряд противопоказаний:

атеросклероз сосудов;

заболевания кожи – дерматит, псориаз, экзема;

присутствие индивидуальной непереносимости входящих компонентов;

сахарный диабет;

патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой систем.

Перед покупкой трикотажа нужно проконсультироваться с врачом и исключить возможные риски – это поможет предотвратить развитие неприятных симптомов.

Компрессионные гольфы – это лучший способ восстановить кровообращение в венах, где довольно часто образуется застой крови из-за неправильного образа жизни или питания. В продаже имеются разные виды трикотажа: мужские, для беременных, детские, женские, для спортсменов, для пожилых людей. Стоимость изделия начинается от 700 руб. – зависит от бренда и класса компрессии. Для лучшего эффекта нужно приобретать гольфы по рекомендации ортопеда или флеболога, а также следовать всем правилам по уходу и ношению.