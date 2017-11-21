Комфортная жизнь в новостройках “Альянс Новобуд”

Мы всегда жили в квартире и всегда хотели завести собаку. Но когда видели, как жители большого города выгуливают собак на переполненных собачниках или по асфальтным дорожкам, понимали, что не хотим такой участи для нашего любимца и откладывали этот вопрос на будущее.

Друзья говорили, что для комфортного проживания с собакой, нужно покупать частный дом. Такая перспектива нас не радовала, ведь мы никогда не хотели частный дом, осознавая масштабы уборок и ремонтов.

В прошлом году мы решили поменять квартиру на более просторную и в новостройке. Проблемные соседи, грязные лифты и постоянные проблемы с коммуникациями довели нас до точки кипения, и мы начали искать новое жилье.

По отзывам на форуме, одним из самых надежных застройщиков оказался “Альянс Новобуд”, строящий жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса в Броварах. Нас абсолютно не смутил переезд в другой город, ведь по факту до ближайшего метро всего 15 минут езды. Проживая в спальном районе столицы, мы тратили больше времени, чтобы добраться к какой-то из веток метро.

Благодаря отзывам с форума новостроек, мы узнали, что “Альянс Новобуд” строит потрясающих жилой комплекс “Крона Парк” в Броварах. Особенностью этого ЖК бизнес-класса является стильный экстерьер, высокое качество строительства, тесное соседство с природным парком и каскадность домов, благодаря которой в некоторых квартирах на верхних этажах будут собственные террасы. Говорят, что этот проект жилой недвижимости стал самым ожидаемым за последнее время и уже заочно стал некой изюминкой города Бровары.

На форуме новостроек обсуждают, что компания “Альянс Новобуд” самостоятельно взялась за благоустройство природного парка в Броварах, и уже сейчас прокладывает дорожки и оборудует зоны комфортного отдыха для местных жителей. По отзывам, тут будут зоны для барбекю, детским и спортивные площадки.

“Альянс Новобуд” начал строительство жилого комплекса “Крона Парк” в первой половине 2017 года и планирует сдачу первой очереди строительства в 2019 году.

Так как мы настроены переехать в новую квартиру в ближайшее время, начали рассматривать недвижимость в еще одном жилом комплексе от “Альянс Новобуд” – “Лесной квартал”.

По отзывам с форума новостроек, ЖК “Лесной квартал” состоит из десяти высотных домов комфорт-класса. Большая половина домов сдана в эксплуатацию, по состоянию на осень 2017 года, а остальные несколько домов пребывают на разных этапах строительства.

В отделе продаж “Лесного квартала” нам предложили несколько хороших вариантов в готовых домах. Заметим, что квартиры от “Альянс Новобуд” в Броварах отличаются продуманностью и современным подходом в планировка и качестве строительства. Действуют очень приятные цены на квадратные метры, и квартиру в готовом доме можно также взять в беспроцентную рассрочку от застройщика.

Дома жилого комплекса “Лесной квартал” в Броварах строят по монолитно-каркасной технологии и утепляют с использованием минеральной ваты. Современный экстерьер домов достигают благодаря использованию качественной декоративной штукатурки. В квартирах устанавливают счетчики для воды и электричества, радиаторы отопления, двухкамерные металлопластиковые окна европейского качества.

Горячая вода и отопление, по отзывам, поступают в дома “Лесного квартала” благодаря автономному отоплению – собственной котельной, которую рядом построил “Альянс Новобуд”.

Нам очень понравилась благоустроенная придомовая территория, специальные урны для уборки за домашними любимцами. По отзывам, в нескольких минутах ходьбы расположен парк и большой сосновый лес.

В жилом комплексе “Лесной квартал” в Броварах, застройщик «Альянс Новобуд» позаботился о развитости инфраструктуры, и комплекс реализуется по формату «город в городе». На первых этажах жилых домов размещается коммерческая недвижимость, тут есть магазины, салоны красоты, специализированные медицинские и образовательный учреждения, рестораны и многое другое. К тому же, дома «Лесного квартала» расположены вблизи центра города, банковских отделений, поликлиники, больницы, спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексов. Тут действительно все рядом!

В результате, мы стали счастливыми обладателями двушки в готовом доме «Лесного квартала» и вскоре станем хозяевами долгожданного пса, ведь теперь достаточно места, как в квартире, так и на улице – для прогулок и пробежек.