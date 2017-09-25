Сегодня у нас блюдо студенческих времен: колбаса в тесте. Тополиный пух, жара, июнь, сессия.

Вспомнили студенческие годы, когда голодные бежали в буфет после первый пары, а там горячие пирожки с колбасой. И кофе. В эти минуты, казалось, что вкуснее — нет ничего на свете. А еще отличным вариантом может стать хачапури на дом. А заказать его можно по указанной ссылке.

Проходит время, но воспоминания остаются. Опять июнь, жара, тополиный пух за окном, и мы делаем студенческие пирожки.

Надеемся, что получится быстро и вкусно!

Тесто возьмем дрожжевое. Можно самим его приготовить или купить в магазине.

Если оно было в морозилке, как у меня, то достанем. Дрожжи начнут активизироваться, а тесто на глазах подниматься.

Нарежем крупными кусками вареную колбасу и слегка обжарим. Лишний жир при этом вытопится.

Разрежем каждый кусочек колбасы на 4 части. Это и будет наша начинка. Два боковых кусочка поместим в один пирожок. С одного колбасного кружка получается начинка для 3 изделий .

Скатаем из теста небольшие шарики, раскатаем и в центр кружка уложим кусочек колбасы. Сверху защиплем его, а края оставим открытыми.К

Обжарим со всех сторон колбасу в тесте и подадим с любым овощным салатом или уложим в коробку на бумажные салфетки и возьмем с собой за город, на пикник. Еда на скорую руку готова!

Приятного аппетита!